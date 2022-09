Teclast P20S: in arrivo il tablet con maxi batteria, 4G e speaker stereo

Ascolta questo articolo

Dopo aver inaugurato l’inizio di Agosto con un tablet slim, il brand cinese Teclast ha annunciato anche in fine mese un tablet piuttosto interessante, rappresentato dal Teclast P20S, accreditato di avere alcune delle cornici più sottili mai viste su un tablet cinese.

Animato da Android 12, il Teclast P20S (243,8 x 163,0 x 10,2mm) è sottile (a parte il bumper posteriore per la monocamera), con un peso di 530 grammi: il suo chassis, di color azzurro, davanti ha cornici molto esigue in alto e in basso (tenendolo in verticale), e non esagerate ai lati. La cornice lunga di destra (sempre nell’orientamento ritratto) presenta un sensore per i selfie e le chiamate (quando tenuto in orizzontale) da 2 megapixel. La fotocamera dietro, in un quadratino bombato, arriva a 5 megapixel.

Nel tablet Teclast P20S, la visualizzazione dei contenuti spetta al display, LCD IPS da 10.1 pollici, risoluto in HD+, quindi a 1280 x 720 pixel: la presenza di due speaker stereo conferma la natura intrattenitiva del Teclast P20S che, però, lato elaborativo, non brilla.

Nello specifico, il tablet Teclast P20S adotta un processore octacore (2.0 GHz di frequenza di clock massima) MediaTek Helio P22, realizzato a 12 nanometri di litografi e accoppiato alla GPU PowerVR GE8320 a 650MHz: la RAM si sostanzia in 4 GB contro i 64 GB previsti per lo storage. Sul versante energetico, a palesare un certo impatto sul peso poc’anzi menzionato è una corposa batteria da ben 6.000 mAh di capienza, caricabile via microUSB Type-C.

Le connettività del Teclast P20S non sono affatto male, stante la presenza del mini-jack da 3.5 mm, del Wi-Fi ac, del GPS con A-GPS, del Bluetooth 5.0 e del 4G LTE: al momento non sono noti i dettagli distributivi per questo tablet il cui esordio è stato schedulato tra non molto, “in autunno” e a un “prezzo basso“.