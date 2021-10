TCL Tab Pro: esordisce il nuovo tablet premium con 5G e 17 ore d’autonomia

Senza troppo clamore, forse perché il lancio del device è relegato agli USA, essendo stato concertato con il locale operatore Verizon (che lo ha listato a 399,99 dollari) per il supporto alle onde millimetriche mmWave (con bande n260 e n261) del 5G (anche con Sub-6 GHz), TCL ha presentato oltreoceano il suo nuovo tablet premium TCL Tab Pro.

Il nuovo TCL Tab Pro (456 grammi) è contrassegnato ai lati, in orizzontale, da due speaker per un audio stereo e, in basso, sul bordo lungo inferiore, dai pogo pin per agganciarvi una docking station o una cover con tastiera (opzionali): la cornice lunga alta ospita una selfiecamera da 8 megapixel per videocall, selfie e face unlock, lasciando il resto dello spazio, sotto il vetro anti-graffio Dragon Trail, al display LCD da 10.36 pollici, risoluto in FullHD+, con 60 Hz di refresh rate, tecnologia NXTVISION per l’upscaling dall’SDR all’HDR, e diversi accorgimenti a tutela della vista (dark, comfort e reader mode, luminosità adattiva).

Nel tablet TCL Tab Pro, lo scanner per le impronte digitali è posto sul frame di lato. Dietro, in orizzontale e sullo spallino sinistro, si trova la fotocamera principale mono, da 13 megapixel, con filtri in tempo reale, effetti stop-motion, object eraser in stile Pixel 6/6 Pro di Google e miglioramento del cielo basato sull’intelligenza artificiale (AI Sky Enhancement): manca il jack da 3.5 mm, ma in confezione si trova l’adattatore da Type-C.

Due core Cortex A76 da 2.0 GHz e sei core Cortex A55 da 1.8 GHz formano il processore octacore Qualcomm Snapdragon 480, realizzato a 8 nanometri e affiancato dalla GPU Adreno 619L: l’assetto mnemonico, tra RAM e storage, è da 4+64 GB ma, ricorrendo a una schedina microSD, è possibile ottenere un massimo di altri 1 TB per l’archiviazione.

Sul versante dell’autonomia, il tablet TCL Tab Pro va visto tra luci e ombre: la batteria, da 8.000 mAh, supporta via OTG la carica inversa cablata di altri device e assicura un’autonomia di 17 ore, ma per arrivare a piena carica, da 0, impiega la bellezza (si fa per dire) di 4 ore, pur disponendo della ricarica rapida da 18W (mediante caricatore incluso). Comprensivo di connettività quali anche il 4G, il Wi-Fi ac dual band ed il Bluetooth 5.0, il tablet TCL Tab Pro è animato dal sistema operativo Android 11.