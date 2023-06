TCL TAB 10 Gen 2: un tablet economico e versatile

TCL è un marchio cinese noto per i suoi prodotti elettronici di buona qualità a prezzi accessibili. Tra questi, spicca il TCL TAB 10 Gen 2, un tablet Android lanciato nel 2021 che offre delle caratteristiche interessanti per chi cerca un dispositivo multifunzionale e conveniente.

Il TCL TAB 10 Gen 2 ha uno schermo da 10.36 pollici con una risoluzione di 2000×1200 pixel e una tecnologia IPS che garantisce una buona luminosità e angoli di visione. Lo schermo è protetto da un vetro antigraffio e ha una cornice abbastanza sottile che rende il tablet elegante e compatto. Lo schermo supporta anche la tecnologia NXTVISION che migliora la qualità delle immagini e dei video con colori più vividi e contrasti più elevati.

Il tablet è alimentato da un chipset MediaTek MT8768, un chip octa-core con una frequenza massima di 2 GHz e una GPU PowerVR GE8320. Si tratta di un processore di fascia media che offre delle prestazioni sufficienti per le attività quotidiane come la navigazione web, lo streaming video, i giochi leggeri e l’uso di applicazioni come Office o Netflix. Il SoC è affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Il TCL TAB 10 Gen 2 ha due fotocamere: una posteriore da 8 megapixel con autofocus e flash LED e una frontale da 5 megapixel con modalità ritratto e riconoscimento facciale. Le fotocamere non sono il punto forte del tablet, ma consentono di scattare foto e video discreti in condizioni di buona luce e di effettuare videochiamate con una qualità accettabile.

Il tablet ha una batteria da 6.000 mAh che assicura un’autonomia di circa 10 ore di uso misto, grazie anche al sistema operativo Android 11 che ottimizza il consumo energetico. Il tablet supporta la ricarica rapida tramite il connettore USB Type-C, che permette anche il trasferimento dati e la connessione a monitor esterni. Il TCL TAB 10 Gen 2 ha una connettività completa, che include il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS, il jack audio da 3.5 mm e la possibilità di inserire una scheda SIM per accedere alla rete mobile 4G LTE. Il tablet ha anche due altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos che offrono un suono chiaro e potente.

Il TCL TAB 10 Gen 2 ha un design semplice ma curato, con un corpo in metallo e plastica che misura 244.94 x 154.7 x 7.35 mm e pesa 425 grammi. Il tablet è disponibile in due colori: nero e blu. In conclusione, Il tablet ha un prezzo di circa 200 euro, che lo rende competitivo rispetto ad altri prodotti simili sul mercato.