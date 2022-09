TCL TAB 10 5G: ufficiale il tablet entry level per l’intrattenimento

Ascolta questo articolo

Il brand cinese TCL ha lanciato negli USA un tablet, col nome di TCL TAB 10 5G, concepito per sfidare il rivale Samsung Galaxy A7 Lite, con la commercializzazione per 299 dollari curata, dal 26 Agosto, tramite gli operatori T-Mobile e Metro by T-Mobile.

Il nuovo tablet entry level TCL TAB 10 5G ha una scocca di color grigio (grey) che misura perimetricamente 241,55 x 158,49 x 8,3 mm per 490 grammi di peso, dovuto anche e specialmente all’innesto di una corposa batteria da 8.000 mAh di capienza energetica, che assicurano alcuni giorni di funzionamento in uso normale, dopo la ricarica veloce a 18W, ottenuta passando per la porticina microUSB Type-C montata sul lato corto basso.

Entro cornici mediamente evidenti su tutti e 4 i lati del frontale, è integrato un display LCD IPS da 10.1 pollici, risoluto a 1.920 per 1.200 pixel, quindi in FullHD+, con 60 Hz di refresh rate, alcune modalità di tutela della vista e, direttamente dalle TV del gruppo, la tecnologia migliorativa dell’immagine NXTVISION.

La fotocamera anteriore, posta come di consueto lungo il lato lungo di destra tenendo il device in verticale, è da 5 megapixel, e contribuisce alla sicurezza del dispositivo attraverso la scansione del viso: dietro, sullo spallino di sinistra (in verticale) campeggia, però priva di Flash LED, una fotocamera posteriore da 8 megapixel. Per l’audio, il costruttore ha previsto due speaker stereo, ottimizzati col supporto allo standard del Dolby Atmos.

Un processore a 8 core, il Kompanio 800T concepito da Mediatek a 6 nanometri di litografia e con GPU Mali-G57 MC2 di ARM impiega, nel tablet TCL TAB 10 5G, 4 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB di storage espandibile via microSD di max 512 GB. A completare il resto della scheda tecnica, che vede ai timoni di comando – lato software – Android 12, vi sono le connettività, col mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati, il dual SIM 4G VoLTE, il 5G SA/NSA, il Wi-Fi ac a doppia banda (2.4GHz / 5GHz), e il Bluetooth 5.1.