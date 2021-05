Finalmente, ecco i nuovi tablet Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite di Samsung

Senza sorprendere troppo, Samsung ha effettivamente ufficializzato il tablet Galaxy Tab S7 FE che conferma tutte le indiscrezioni, con in più il beneficio di una configurazione ulteriore, da 6+ 128 (espandibili) GB, e il fatto che il prodotto risulta cadenzato in quattro differenti colorazioni, visto che, rispetto a quanto già detto, si aggiungono anche le palette Mystic Green e Mystic Pink. Secondo quanto pubblicato nella pressroom belga del produttore, sembra di intuire che, comunque, in Europa arriveranno solo le colorazioni argento e nero, con l’allestimento da 4+64 GB prezzato a 649 euro.

Oltre a tale modello, sempre animato da Android 11, il colosso sudcoreano ha svelato il sin qui inedito e più accessibile tablet Galaxy Tab A7 Lite (212,5 x 124,7 x 8,0 mm). Quest’ultimo, redatto in grigio e argento, è comodissimo da tenere in mano, grazie al suo display LCD da 8.7 pollici, per l’occasione risoluto a 1340 x 800 pixel: la cornice corta alta propone una selfiecamera da 2 megapixel, mentre il posteriore mette sullo spallino di sinistra un sensore da 8 megapixel (+ autofocus, video a 1080p@30fps come davanti). Anche se il device non sembra destinato ai fotoamatori, le restanti specifiche sono apprezzabili.

Per il Galaxy Tab A7 Lite il costruttore ha scelto un processore a otto core Mediatek che, organizzato secondo lo schema che prevede 4 core più prestanti a 2.3 GHz e altrettanti a 1.8 GHz per le mansioni meno impegnative, risponde al ritratto del MediaTek Helio P22T MT8768: le combinazioni di RAM e storage, sempre espandibile (+ 1 TB) via microSD, sono ancora una volta due, ma scalate al ribasso, con quella entry che prevede 3+32 e quella “top” che sale almeno a 4+64 GB.

Corredato anche con un paio di speaker stereo attrezzati per il Dolby Atmos, il tablet in oggetto noto come Samsung Galaxy Tab A7 Lite risulta equipaggiato col jack da a3.5 mm, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac (direct), il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), e integra una batteria da 5.100 mAh, beneficiata da una ricarica rapida via porticina microUSB 2.0 Type-C, da 15W (via caricatore da comprare a parte), che ne preserva la durata essendo anche “adattiva“.

Secondo le intenzioni di Samsung, che ne ha previsto la commercializzazione a 169 euro, il Galaxy Tab A7 sarà, a seconda dei mercati di commercializzazione coinvolti, sia in versione solo Wi-Fi (pesante 366 grammi), che anche in variante 4G/LTE (371 grammi).