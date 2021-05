Galaxy Tab S7 FE: ufficiale il tablet premium low cost di Samsung

Da diverse settimane si parlava dell’intenzione di Samsung di affiancare, ai già noti Galaxy Tab S7 e S7 Plus, anche un tablet derivato di maggior accessibilità dal lato economico, pur con diverse feature prese in prestito dai “progenitori”: quel momento è arrivato, attraverso la concretizzazione, per ora nello store tedesco (a 649 euro), del Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Il tablet in questione (185,0 x 284,8 x 6,3, per 608 grammi), cadenzato nelle nuance “Mystiche” Silver e Black, non rinuncia all’essere un hub portable per il coinvolgimento multimediale: il display LCD è un pannello TFT da 12.4 pollici, risoluto in WQXGA (2.560 x 1.600 pixel), a 60 Hz, più che sufficiente per visualizzare la modalità desktop DeX qualora, connettendovi una tastiera, lo si trasformi in un netbook: in alternativa, è possibile interagire con l’interfaccia del sistema operativo attraverso la S-Pen a bassa latenza, provvista di punta morbida, con conversione in real time del testo scritto a mano, autosuggerimento di titoli e hashtag ideali, 6 mesi di abbonamento gratuito a Clip Studio Paint, la cui carica avviene in automatico all’aggancio (magnetico) sul frame laterale.

Tornando al versante multimediale del Samsung Galaxy Tab S7 FE, risultano integrate due fotocamere, con quella anteriore da 5 (capace di tenere sempre il soggetto al centro) e quella posteriore, con autofocus, da 8 megapixel (video FullHD@30fps) lato audio v’è il jack da 3.5 mm, tre microfoni per captare in modo chiaro la voce, e due speaker stereo ottimizzati dalla controllata AKG per l’immersività delle tracce Dolby Atmos.

Motorizzato in tema di hardware dal processore octacore (2,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 750G coadiuvato da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage (espandibile via microSD sino a 1 TB), il tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE risulta coordinato da Android 11, con il bonus della feature Galaxy Continuity che ne consente l’uso in qualità di secondo display per i device compatibili dello stesso marchio.

L’array delle connettività del Samsung Galaxy Tab S7 FE (fan edition) prevedono il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0 (A2DP), il 5G Sub6 (con alcune configurazioni abilitate al mmWave), e la microUSB 3.2 di 1a gen per caricare a 45W, rapidamente (da 0 a 100 in 190 minuti), la maxi batteria da 10.090 mAh.