TCL 30 XE 5G: finalmente in arrivo il low cost con vista sul MWC 2022

Nelle scorse ore, facendo seguito a quando promesso in sede di CES 2022, TCL ha annunciato, con arrivo sul mercato statunitense praticamente alla vigilia del MWC 2022, il nuovo entry level TCL 30 XE 5G, destinato a essere distribuito per meno di 200 dollari tramite i locali operatori telefonici Metro by T-Mobile (199.99 dollari) e T-Mobile (198 dollari).

Il look del TCL 30 XE 5G (164.1 x 74.9 x 9 mm, per 195 grammi) è molto semplice: un waterdrop, insenatura a forma di goccia d’acqua posta sulla fronte, ospita una selfiecamera da 8 megapixel mentre, in basso, emerge un mento un po’ visibile, come spesso avviene in questo range di dispositivi: nel mezzo, si colloca il display LCD da 6.52 pollici, risoluto in HD+ (ovvero a 1600 x 720 pixel), però attento ad assicurare reattività e fluidità visti i valori di 90 Hz per il refresh rate e di 180 Hz per il touch sampling.

Sul retro un totem a sinistra propone in assetto semaforico verticale una tripla fotocamera, dove primeggia il sensore principale, da 13 megapixel (1/3.0 “, f/2.2), seguito sotto da due sensori ausiliari da 2 megapixel (f/2.4), di cui uno per la profondità e uno per le macro. Sempre sul retro ma al centro in forma di oblò in una posizione comoda a essere raggiunta dall’indice è presente lo scanner per le impronte digitali: lungo il perimetro, in ogni caso, non manca il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie o gli auricolari cablati.

Nell’interno, lo smartphone low cost TCL 30 XE 5G ospita un processore octacore a 5 nanometri, il MediaTek Dimensity 700, con due core prestazionali Cortex-A76 da 2.2 GHz e sei core Cortex-A55 che intervengono con i loro 2.0 GHz per i compiti di routine: ad affiancarlo è la GPU Mali-G57 MC2. Sul piano delle memorie, la RAM si ferma a 4 GB e lo storage a 64 GB, sebbene in quest’ultimo caso vi sia l’espandibilità via microSD.

Dotato di Dual SIM con 4 e 5G, GPS, Wi-Fi ac, e Bluetooth 5.1 (A2DP), via microUSB Type-C il TCL 30 XE 5G integra una batteria da 4.500 mA, che può essere caricata rapidamente a 18W grazie al sempre più raro caricatore incluso in confezione d’acquisto. Lato software, il coordinatore dell’insieme hardware è rappresentato da Android 11 sotto l’interfaccia proprietaria TCL UI.