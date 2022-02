TCL 30 SE: ufficiale il medio-gamma entry level con Android 12 ed Helio G25

Trascorse poche settimane dall’ultimo modello, è di nuovo tempo di novità nella 30 Series telefonica del produttore cinese TCL che, nelle scorse ore, a tal proposito ha svelato il nuovo medio-gamma mobile TCL 30 SE.

TCL 30 Se ha una scocca (165.2 x 75.5 x 8.9 mm, per1 190 grammi) in plastica, nelle colorazioni Space Grey e Atlantic Blue, col retro lucido a ricordare il vetro sul quale campeggia un circolarissimo scanner per le impronte digitali. Frontalmente, il device si presenta con un pannello LCD da 6.52 pollici, risoluto in HD+ (720 x 1600 pixel) secondo un aspect ratio a 20:9, con la tecnologia di miglioramento visivo NXTVISION (derivata dalle tv del marchio), una modalità notturna, una per la lettura alla luce del sole e una di tutela della vista. La selfiecamera è inclusa in un notch a goccia d’acqua, ove raggiunge la risoluzione di 8 megapixel.

Sulla coverback, un piccolo totem perfettamente a filo con la scocca propone – con allineamento verticale – i sensori della tripla fotocamera, formata da un sensore principale da 50 megapixel (Samsung ISOCELL JN1, con tecnologia ISOCELL 2.0 per ottenere colori fedeli e incrementare la sensibilità alla luce, Double Super PD per velocizzare la messa a fuoco in condizioni difficili, e pixel binning 4-in-1 per ottenere maggiori dettagli e minor rumore in presenza di poca luce ambientale, zoom digitale 4x), e da due sensori secondari da 2 megapixel, rispettivamente per macro e profondità. Nonostante la presenza della microUSB Type-C, il TCL 30 SE conserva un mini-jack audio da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati.

La scheda logica del TCL 30 SE prevede l’octacore (2.0 GHz) a 12 nanometri di litografia MediaTek Helio G25 affiancato dalla GPU PowerVR GE8320, con la RAM disponibile nei tagli da 3 o 4 GB, e lo storage, espandibile (+512 GB) via microSD (senza rinunciare alle due SIM), ammontante a 32, 64 o 128 GB. Animato da Android 12 sotto un’interfaccia proprietaria con ottimizzatore di risorse e funzioni per il multi-tasking, il TCL 30 SE ha una batteria da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 15W (ma non con il caricatore in confezione, da 10W).

In tema di connettività, il TCL 30 SE propone il 4G VoLTE cat.4, il GPS, il modulo NFC per i pagamenti contactless, il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi n. Attualmente, ne sono noti i prezzi delle configurazioni da 4+64 e 4+128 GB, su Aliexpress prezzate rispettivamente a 232.24 euro 232.24 euro: in Italia, il primo operatore a proporlo (anche a rate) risulta essere WindTre, che ha listato la versione da 4+128 GB in soluzione unica a 189.90 euro.