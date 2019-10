Sony Xperia 8: in arrivo lo smartphone multimediale di fascia media

Dopo un breve periodo di fiacca, è di nuovo tempo di smartphone, con la nipponica Sony di nuovo sugli scudi grazie alla presentazione di un nuovo medio-gamma, in veste di Sony Xperia 8, come da tradizione della casa ben attrezzato sul versante multimediale.

L’Xperia 8 di Sony ha un telaio (158 x 69 x 8.1mm, per 170 grammi) protetto anteriormente da un vetro Gorilla Glass 6, immune alle infiltrazioni di liquidi e polveri (IP65/68), redatto nelle colorazioni bianco, blu, arancione, e nero. Di lato, invece, è presente il tasto d’accensione che mimetizza e ingloba lo scanner per le impronte.

Davanti, sotto un frontalino ampio, che alloggia un sempre più raro LED di notifica, e la selficamera da 8 megapixel (f/2.0), fa bella mostra di sé il display LCD da 6 pollici, con risoluzione FullHD+ estesa su un rapporto panoramico da 21:9 (come nell’Xperia 5): grazie a quest’ultimo, in verticale, si può beneficiare un ottimo scrolling dei testi e di un efficace sistema multiview per l’esecuzione di 2 app sovrapposte. Puntando sulla specifica Triluminos, mutuata dalla TV Sony, messo in orizzontale, l’Xperia 8 esalta la fruizione di filmati, video, e streaming online.

Posteriormente, sotto il Flash LED, è presente una doppia fotocamera orizzontale, standard da 12 (f/1.8, stabilizzazione elettronica dei video, girati anche in 4K) + teleobiettivo (zoom ottico 2x) da 8 (f/2.4) megapixel, capace di riconoscere 13 scene, e di ottenere scatti in diversi formati, dall’1:1 al 21:9. In ambito audio, accertata la presenza del jack da 3.5 mm, una menzione speciale va al codec ad alta risoluzione wireless LDAC, supportato dal Bluetooth 5.0 LE.

A motorizzare l’Xperia 8 di Sony concorrono l’octacore (2.2 GHz) Snapdragon 630 e la GPU Adreno 508, che possono contare su 4 GB di RAM e 64 GB di storage ampliabile (altri 512 GB via microSD). Non manca, poi, un corposo assortimento di connettività che, principiando dal Dual SIM con 4G con VoLTE, prosegue col GPS (Glonass), comprendendo anche il modulo NFC per i pagamenti contactless, un modem Wi-Fi ac dual band, ed una porta microUSB Type-C per caricare la batteria, da 2.760 mAh, migliorata nei consumi e nella durabilità dalla tecnologia proprietaria Stamina. Il sistema operativo, infine, è Android Pie 9.0.

Le specifiche di distribuzione fissate da Sony per il suo Xperia 8, in procinto d’esordire nel mercato nipponico a fine Ottobre, prevedono la prezzatura a 54 mila yen, pari – cambio alla mano – a pressappoco 460 euro.