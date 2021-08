Sony Xperia 10 III Lite: sempre medio-gamma con 5G, ma con metà storage

Astenendosi da particolari clamori, forse perché il device appare – al momento – limitato al mercato interno (tramite operatori di telefonia o Rakuten), la nipponica Sony ha presentato (al prezzo di 46.800 yen, pressappoco 360 euro, dal 27 Agosto) un ulteriore smartphone middle-range nella gamma Xperia, dopo i modelli di Aprile, rappresentato dall’Xperia 10 III Lite.

Animato da Android 11, il Sony Xperia 10 III Lite (154 x 68 x 8,3 mm, per 169 grammi) costituisce un downgrade rispetto all’Xperia 10 III “liscio”. Il corpo, redatto nelle colorazioni blu, nero, rosa, bianco, gode dell’impermeabilità IP68 e colloca di lato, sul frame in plastica, lo scanner per le impronte digitali. Protetto da un vetro Gorilla Glass 6 è presente un Triluminos display OLED da 6.0 pollici, risoluto in FullHD+ (2520 x 1080 pixel, 457 PPI) secondo un aspect ratio a 21:9, implementato per il supporto all’HDR. La striminzita cornice superiore nasconde la selfiecamera, da 8 megapixel (24mm, f/2.0, HDR, video sino al 1080p@30fps).

Anche il retro risulta protetto dallo stesso tipo di vetro rinforzato, ed ospita incolonnati sotto il Flash Dual LED, una tripla fotocamera, sempre da 12 (principale, 27mm, f/1.88, messa a fuoco fasica, video sino al 4K@30fps), 8 (ultragrandangolo da 120°, 16mm, f/2.28), 8 (telescopico con zoom ottico 2x, 54mm, f/2.4, messa a fuoco fasica) megapixel. Lato audio, è garantito il supporto all’audio Hi-RES con campionamento a 24-bit/192kHz.

Sotto il “cofano”, ruggisce un ottimo processore octacore (2.0 GHz) a 8 nanometri, ancora lo Snapdragon 690 con GPU Adreno 619 e modem 5G: la RAM rimane a 6 GB, ma lo storage si dimezza, calando a soli 64 GB, per fortuna espandibili ricorrendo allo slot per l’inserimento delle schedine microSD.

Sul piano energetico, la batteria, confermata a 4.500 mAh con carica rapida a 30W via microUSB Type-C (OTG, valida anche come uscita video), fornisce energia a sufficienza al reparto connettività che, oltre al GPS (A-GPS, Beidou, QZSS, Glonass, Galileo), al Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), al Bluetooth 5.1 LE (aptX HD, A2DP), al jack da 3.5 mm (questa volta senza Radio FM), e all’NFC, presenta un Dual SIM ottenuto ricorrendo a una SIM classica ed a una eSIM che, però, funziona solo con gli operatori giapponesi (mineo, nuro Mobile, goo).