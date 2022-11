Sharp Aquos V6 5G: ufficiale lo smartphone "ninja" della categoria medio-gamma

Ascolta questo articolo

Capace di ottimi smartphone, ai quali però non da mai molto risalto, il marchio giapponese Sharp ha da poco contribuito al lancio del Leitz Phone 2 con Leica e, non pago di ciò, ha annunciato anche uno smartphone di fascia medio-bassa in Indonesia, col nome di Sharp Aquos V6 5G.

Il nuovo Sharp Aquos V6 5G ricorda molto nelle specifiche il TCL 40R 5G: lo chassis (164.46 x 75.4 x 8.9 mm per 195 grammi) ha un frontale dallo stile non tanto moderno, con un notch a goccia per la selfiecamera, da 8 megapixel, a fuoco fisso e senza Flash LED: il resto dello spazio, secondo un aspetto panoramico a 20:9, è occupato dal display LCD IPS da 6.6 pollici, risoluto in HD+, ovvero a 1612 x 720 pixel, con un refresh rate da 60 a 90 Hz (secondo i contenuti visualizzati) e un touch sampling di 180 Hz, che lo rendono idoneo anche per il gaming.

Il retro dello Sharp Aquos V6 5G ha un totem rettangolare, con una parte scura che circoscrive due sensori, e quella più chiara sotto che ne ingloba un altro: nello specifico, la tripla fotocamera prevede un sensore principale da 50 megapixel, forse in veste di Samsung ISOCELL JN1, un sensore secondario da 2 megapixel per la profondità e l’effetto Bokeh, e uno terziario ancora da 2 megapixel, per le macro.

Provvisto di microUSB Type-C 3.0, NFC per i pagamenti, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS (BeiDou, Galileo, Glonass), mini-jack da 3.5 mm, Dual SIM, 4G LTE, lo Sharp Aquos V6 annovera un’antenna omnidirezionale a 360° per un’ottima connettività in qualunque modo sia impugnato e la possibilità di supportare il 5G standalone e non (dual mode) con velocità in uscita sino a un massimo di 2,69 Gbps (Gigabyte al secondo).

A guidare il device, prezzato da oggi a 3.499.000 rupie indonesiane (circa 219 euro), è il processore octacore (2.2 GHz, litografia a 7 nanometri) MediaTek Dimensity 700 con 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile via microSD sino a 1 TB: la batteria, da 5.000 mAh, ottiene la ricarica rapida a 15w mentre per la sicurezza risulta implementato uno scanner per le impronte digitali, sul lato. Il sistema operativo, infine, è Android 12.