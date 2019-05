Sharp Aquos R3, l’originale cameraphone a doppia tacca con multimedia da Oscar

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Per certi versi, posso pure capire la scelta di Sharp: lo scanner per le impronte è comodissimo davanti, dov'era posto usualmente sino a un paio d'anni fa. Però, avvalersi di quello, in una tacca, e di un notch a goccia in alto, è un po' troppo: un pannello eccezionale come l'IGZO scelto per questo telefono è troppo penalizzato dal pezzettino che manca sia in alto che in basso. A parte questo dettaglio, per rendere davvero perfetto lo Sharp Aquos R3 ci sarebbe voluto l'NFC, ed una batteria più capiente, sui 3.700 mAh, che avrebbe dato quel minimo di spessore in più per evitare la sporgenza della notevole fotocamere duale.