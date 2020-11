Samsung W21 5G: ufficiale lo smartphone foldable extra-lusso con concierge

Dopo le traversie del primo Galaxy Fold, Samsung ha percorso piuttosto bene la strada della telefonia pieghevole, a cui, nelle scorse ore, ha destinato l’ennesimo rappresentante, il Samsung Galaxy W21 5G, in grado di risultare ancor più esclusivo del Galaxy Z Fold 2 di cui ripercorre le orme.

Versione extralusso del menzionato foldable visto nei mesi scorsi, il Samsung Galaxy W21 5G presenta un display Super AMOLED esterno, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus, da 6.23 pollici, risoluto a 2.260 x 816 pixel, e un display interno, per l’appunto pieghevole, formato da un Dynamic AMOLED dimensionato a 7.6 pollici, con risoluzione da 2.208 x 1.768 pixel. Posteriormente, inoltre, è ravvisabile una tripla fotocamera, da 12 megapixel.

Pur essendo più alto del modello originale, il nuovo Galaxy W21 5G propone ancora due batterie gemelle, per un totale di 4.500 mAh, caricabili rapidamente a 25 W via Type-C, o a 11W in base allo standard Wireless Qi. Il processore, in forma di octacore Snapdragon 865+, affiancato da 12 GB di RAM, è supportato da un univoco allestimento mnemonico per lo storage che, però, con i suoi 512 GB di capienza, è ben il doppio del precedente Z Fold 2.

Tra i cambiamenti sostanziali del nuovo foldable Samsung, spicca lo slot per sfruttare una doppia SIM (nel caso specifico, dell’operatore China Telecom, in join col quale il device viene distribuito) mentre, sul piano meramente estetico, è apprezzabile uno chassis dorato, con il retro popolato da una texture ruvida a linee verticali, utile per migliorare la presa del device e conferire un particolare feel tattile a contatto con la mano.

Rispetto al modello base, Galaxy Z Fold 2, venduto in Cina a 17.000 yuan, pari a pressappoco 2.180 euro, la variante extralusso W21 5G può essere pre-ordinata in Cina sin dalla data odierna, al prezzo di 20mila yuan, corrispondenti a circa 2.565 euro, comprensivi di un plus in tema di servizi, qui rappresentati da un servizio di concierge simile a quelli previsti negli altrettanti esclusivissimi smartphone Vertu.