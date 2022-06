Samsung: ufficiale, per caso, il rugged phone XCover 6 Pro

Ascolta questo articolo

Nonostante ne sia attesa la presentazione per il prossimo 13 Luglio, con la distribuzione schedulata successivamente in alcuni mercati di Medio Oriente, Asia ed Europa, il nuovo rugged phone di Samsung, noto come XCover 6 Pro, erede del modello del Marzo 2021, è sostanzialmente diventato ufficiale grazie alla pubblicazione antitempo della sua intera scheda tecnica, con annesso materiale di marketing, sul portale tedesco dell’azienda coreana.

Ideato nella colorazione nera, il Galaxy XCover 6 Pro di Samsung ha uno chassis (168.8 x 79.9 x 9.9 mm per 235 grammi) impermeabile secondo lo standard IPS68 e resistente secondo i test MIL-STD-810H: il look è quasi del tutto da smartphone normale, con i rinforzi angolari, presenti, molto discreti. A sinistra si trova un pulsante colorato, programmabile per la funzione push-to-talk, o per richiamare altre funzioni o app di proprio gusto, come quelle per scansionare i codici a barre: a destra, invece, è presente anche lo scanner per le impronte digitali, con la sicurezza, vigilata anche dalla scansione del volto, affidata al chip crittografico Knox.

Lo schermo dell’XCover 6 Pro di Samsung, usabile anche con guanti o dita bagnate, protetto dal vetro Gorilla Glass Victus+, è un LCD PLS da 6.6 pollici, risoluto in FullHD+ (1080 x 2408 pixel), con sino a 120 Hz di refresh rate. La selfiecamera, collocata in un notch waterdrop, è da 13 megapixel, con fuoco fisso e apertura a f/2.2: dietro, coadiuvata da un Flash LED duale, un doppio anello ramato allinea verticalmente i sensori della dual camera posteriore, da 50 (principale, f/1.8, zoom digitale 10x, autofocus, video sino al 4K UHD@30fps, rallenty HD@240fps), e 8 (ultragrandangolare, f/2,2) megapixel. L’audio, potenziato nel volume rispetto al predecessore, supporta il Dolby Atmos e conta su due microfoni.

Nel Samsung Galaxy XCover 6 Pro opera il processore octacore (2.4 GHz) a 6 nanometri di fascia media Snapdragon 778G, con GPU Adreno 642L: l’allestimento di memoria prevede 6 GB per la RAM e 128 GB per lo storage, che può essere ampliato di 1 TB via microSD, grazie allo slot tripartito che non toglie spazio alle due SIM, predisposte per il 5G. Ancora in tema di connettività veloci, sono presenti anche il Bluetooth 5.2 e, per l’internet stanziale, il Wi-Fi 6E.

Non mancano il GPS (Beidou, Glonass, Galileo, QZSS) per la localizzazione, l’NFC per i pagamenti, e la microUSB 3.2 Type-C: quest’ultima carica velocemente, a 15W, la batteria da 4.050 mAh (20 ore di video, 115 ore di music playing), sostituibile, e caricabile anche tramite i Pogo Pin magnetici. Il sistema operativo, sotto l’interfaccia proprietaria, con tanto di supporto a DeX per l’uso sugli schermi più grandi, è Android 12.