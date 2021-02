Samsung presenta "l’awesome" Galaxy A32 4G, con specifiche migliorate

A pochi mesi di distanza dal varo dell’iterazione 5G, Samsung ha appena proposto in Russia, con specifiche vanno ben oltre il semplice cambio di connettività mobile, il nuovo Galaxy A32 4G che, in effetti, propone anche un restyling, differenze dimensionali, miglioramenti fotografici, oltre che, ovviamente, un differente processore.

Animato da Android 11 sotto interfaccia One UI 3.1, il Galaxy A32 4G misura 158,9 x 73,6 x 8,4 mm (per 184 grammi) grazie alla scelta di adottare un display da 6.4 pollici (vs i precedenti 6.5) risoluto in FullHD+, con un refresh rate da 90 Hz: rispetto all’esemplare dello scorso Gennaio, dietro il pannello Gorilla Glass 5 si cela un luminoso (800 nits) e per nulla stressante per la visita (come da certificazione SGS contro la luce blu) AMOLED, e non un LCD, con la conseguenza che lo scanner per le impronte è integrato under-display.

Da segnalare anche la presenza di un notch diverso, a goccia (Infinity-U e non V) per la selfiecamera, che sale da 13 a 20 megapixel (con Face Unlock, f/2.2). Sul retro, anche in questo caso niente bumper, con i sensori della quadcamera collocati a sinistra in modalità “sfusa”: nel caso specifico, rimangono intonsi il sensore ultragrandangolare da 8 (123°, f/2.2), quello per le macro da 5 (f.24), quello per la profondità da 5 (f/2.4), ma il sensore principale passa da 48 a 64 megapixel (f/1.8). Lato audio, risulta operativo il supporto al Dolby Atmos.

All’interno, le connettività del Samsung Galaxy A32 4G prevedono il Dual SIM, il 4G LTE, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac/5, ed il GPS, ed è confermata la batteria, da 5.000 mAh, caricabile rapidamente via microUSB Type-C a 15W: in ambito elaborativo, nel Samsung Galaxy A32 4G gira il processore octacore (2.0 GHz) Helio G80 di Mediatek.

Previsto anche con 6 e 8 GB di RAM, attualmente il device è in vendita in Russia, nelle colorazioni “awesome” nero, blu, bianco, viola, al prezzo di 19.990 rubli (circa 220 euro) per il setting da 4+64 GB (espandibile di 1 TB via microSD), ed a 21.990 rubli (242 euro) per l’allestimento da 4+128 GB (espandibile di 1 TB via microSD).