Galaxy A32 5G: da Samsung il cameraphone "più economico" con 5G

Samsung, impegnata a una suntuosa chiusura settimanale, non ha mancato di stupire, in attesa di ben altri annunci, con quello che si candida a essere lo smartphone 5G più economico sul mercato, rappresentato dall’appena annunciato Galaxy A32 5G, degno prosecutore del modello visto lo scorso Ottobre 2020.

Galaxy A32 5G, schedulato per arrivare in commercio, secondo Samsung Germania, a Febbraio, nelle “meravigliose” colorazioni Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet ed Awesome Blue, attenziona frontalmente il suo perimetro (76,1 x 164,2 x 9,1 mm) con un notch a goccia, nel quale opera la selfiecamera da 13 megapixel (f./2.2), capace di riprese FullHD@30fps. Lateralmente è presente lo scanner per le impronte digitali che, quindi, non è inserito sotto il display Infinity-V, di fatti un panoramico (20:9) LCD di tipo TFT da 6.5 pollici, risoluto in HD+ (270 PPI) sull’81.6% di screen-to-body.

Il retro, propone, suddivisi in due colonne parallele, 3 sensori di maggiori dimensioni, affiancati da un sensore più piccolo e dal relativo Flash LED, con l’utente che, nel caso specifico, potrà contare, quanto a quadcamera, su un 48 (f/1.8, 1 / 2.0”, principale, messa a fuoco fasica, pixel binning, HDR, panorama, video 1080p@30fps), un 8 (ultragrandangolo, f/2.2, 1 / 4.0”), un 2 (profondità, f/2.4, 1 / 5.0”) e un 5 (macro, f/2.4, 1 / 5.0”) megapixel.

Un processore octacore da 2.0 GHz, nelle verosimili fattezze del MediaTek Dimensity 720 con GPU Mali-G57 MC3, si avvarrà, in termini di RAM, di 4. 6 od 8 GB, mentre lo storage sarà settato a 64 (279 euro) o 128 GB (299 euro), espandibili con la microSD che, però, richiederà di rinunciare alla seconda SIM nell’apposito carrellino.

Restando nell’ambito delle connettività, oltre al summenzionato dual SIM, con 4 e 5G, il Galaxy A32 di Samsung mette in campo anche GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), Wi-Fi ac dual band (direct, hotspot), Bluetooth 5.0 (A2DP), jack da 3.5 mm, microUSB 2.0 Type-C, per la ricarica rapida, a 15W, solo cablata, della batteria che, con i suoi 5.000 mAh di capienza, porta a 205 grammi il peso generale del device, animato da Android 11 sotto interfaccia One UI 3.0.