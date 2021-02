Samsung: in arrivo il battery phone attento anche alla fotografia

Spoilerato almeno da Novembre, quando si parlava dell’arrivo di un nuovo battery phone a firma Samsung, anticipato nelle scorse ore a suon di sfondi ufficiali, è rimasto ben poco di segreto del Galaxy M12 che, al fine, è stato inserito senza fanfara alcuna nel listino vietnamita del brand.

Samsung Galaxy M12 (164 x 75,9 x 9,7 mm, per 221 grammi), concepito in diverse colorazioni dai nomi altisonanti (Attractive Black, Trendy Emerald Green, Elegant Blue), adotta stilisticamente scelte di fascia media: per la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.2), si è scelto un notch a goccia, in capo al panoramico (20:9) display LCD (Super PLS) da 6.5 pollici, risoluto in HD+, di tipo Infinity-V: il retro, con una texture a onde, esibisce, sopra il Flash LED, un piccolo recinto squadrato, per un’effettiva quadricamera, da 5 (ultragrandangolo da 123°, f/2.2) e 2 (macro, f/2.4) megapixel nella riga superiore, e da 48 (principale, f/2.0, messa a fuoco fasica, HDR, video FullHD 1080p@30fps) e 2 (profondità, effetto Ritratto, f/2.4) megapixel in quella sottostante.

Rispetto al rivale Realme V11, però provvisto anche di 5G, il Galaxy M12 di Samsung si accontenta dell’essere un Dual SIM 4G con chiamate VoLTE, GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), jack da 3.5 mm, Wi-Fi n monobanda, e Bluetooth 5.0 (A2DP): la batteria, anche in questo caso, è molto corposa, con i suoi 6.000 mAh, ricaricabili velocemente a 15W tramite la porticina microUSB Type-C.

Situato lo scanner per le impronte digitali sul lato, nel pulsante d’accensione, a portata di pollice destro, il battery phone Samsung Galaxy M12 mette in campo un processore octacore (2.0 GHz) realizzato a 8 nanometri, solitamente usato nella fascia bassa, l’Exynos 850 con GPU Mali-G52: la RAM è prevista nelle pezzature da 3, 4 e 6 GB, laddove per lo storage (eMMC 5.1) le tre opzioni previste consistono in 32, 64, e 128 GB, con facoltà di espandere sempre lo spazio di archiviazione ricorrendo a microSD sino a un massimo di ulteriori 1 TB.

Ad animare lato software il Samsung Galaxy M12, di cui non sono ancora noti prezzi e progetti di distribuzione eventualmente globali, sarà, sotto l’interfaccia proprietaria One UI aggiornata alla release 3.0, il sistema operativo Android 11.