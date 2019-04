Samsung Galaxy View 2, ufficiale il maxi tablet per la fruizione dei contenuti multimediali

Qualche anno fa, Samsung presentò un maxi tablet per la fruizione dei contenuti multimediali, il Galaxy View che, però, non ebbe il riscontro desiderato, viste anche le sue dimensioni imponenti. Nell’epoca in cui i display degli smartphone non esitano a toccare anche i 7 pollici di diagonale, i tempi sono – forse – maturi per una “rivincita”: ecco spiegato, quindi, il motivo del lancio del nuovo Galaxy View 2, degno rivale dell’Apple iPad Air.

Annunciato in partnership con l’operatore telefonico americano AT&T, dopo diversi avvistamenti presso i siti di benchmark, il nuovo Galaxy View 2 adotta un display FullHD da 17.3 pollici sormontato, quando allineato in orizzontale, da una fotocamera con 5 megapixel di risoluzione, sfruttabile per le chiamate video e gli autoscatti: a completamento del segmento multimediale, operano 4 speaker ottimizzati con l’audio immersivo dello standard Dolby Atmos. Sul retro, uno stand forato (per una miglior trasportabilità, essendo scomparsa la maniglia ad hoc) con cerniera permette al dispositivo di inclinarsi di 30°, per una miglior leggibilità dei contenuti, o visione dei filmati.

All’interno, il Galaxy View 2 si avvale di un processore proprietario a otto core (1.6 GHz), il samsunghiano Exynos 7884, e di 3 GB di RAM, mentre lo storage – attestato sui 64 GB – risulta espandibile mediante microSD: la presenza di una corposa batteria, da 12.000 mAh, garantisce una piena giornata di riproduzioni multimediali, magari sfruttando servizi come Prime Video o Netflix, sia in casa grazie al Wi-Fi, che in giro in virtù del 4G/LTE presente.

A conclusione della scheda tecnica, il Galaxy View 2 annovera, lato software, la versione Oreo 8.1 di Android, con una specifica modalità che richiama rapidamente il servizio di broadcast televisivo DirecTV Now di AT&T e, in più, la comoda funzionalità NumberSync che, sincronizzando il numero di telefono personale col View 2, permette di gestire le proprie telefonate direttamente dal tablet, senza dover mettere mano allo smartphone.

Il prezzo al quale il Galaxy View 2 di Samsung può essere acquistato, a partire dal 26 Aprile, per ora solo nel mercato statunitense, è di 740 dollari, suddivisi in 20 rate mensili da 37 dollari cadauna.