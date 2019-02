Samsung Galaxy S9 svenduto a soli 239 euro. ll tutto tramite MediaWorld e i Blue Days

In quest’ultimo periodo, sta prendendo piede un’ottima iniziativa commerciale di Samsung che prende il nome di ‘Samsung Blue Days‘. In poche parole, acquistando un prodotto a marchio Samsung, ed inviando la prova di pagamento (che sia uno scontrino o una fattura emessa digitalmente) è possibile ottenere un cashback variabile da 50 a 200 euro.

Il valore del rimborso dipende unicamente da quale sia il prodotto acquistato e, in ogni caso, si tratta di una somma di denaro riaccreditata su un conto corrente tramite bonifico (attenzione: è accettato l’acquisto solo presso alcuni rivenditori specifici, da verificare sulla pagina dell’iniziativa per maggiori informazioni).

Qualche giorno fa, avevamo già parlato di un’offerta di MediaWorld che permetteva l’acquisto del Galaxy S9 a soli 349 euro. Ebbene, grazie ad una particolare combinazione di sconti, è possibile arrivare ad una cifra fino al 30% circa più bassa. Analizziamo, quindi, tutti i dettagli di questa iniziativa.

Samsung Galaxy S9 acquistabile a 239 euro, ma è un po’ ‘macchinoso’ arrivare a questo prezzo

Per poter procedere all’acquisto di un Galaxy S9 ad un prezzo così scontato, è necessario seguire una serie di operazioni con molta attenzione. In primo luogo, il modello più adatto da acquistare è l’edizione ‘Black Vodafone‘ che, come riportato dal sito di MediaWorld, è proposta a 499 euro. Prima di completare l’ordine di questo prodotto, bisogna inserire il codice UEX20SC119 (attenzione: non è sempre detto che il sito accetti tale codice e, in caso contrario, si può provare a ricaricare la pagina) che dà diritto ad uno sconto extra pari al 20%.

Sempre prima di completare l’ordine, se non l’aveste già fatto, iscrivetevi alla newsletter di MediaWorld: ciò vi permetterà di accedere ad un ulteriore sconto aggiuntivo pari a 10 euro. Completate, quindi, l’ordine pagando la cifra richiesta (che dovrebbe ammontare a circa 389 euro).

A questo punto, sfruttando i Samsung Blue Days, riuscirete ad ottenere un rimborso pari a 150 euro. Facendo un semplice calcolo potrete facilmente notare che siete riusciti a portarvi a casa l’attuale top di gamma di Samsung al prezzo di un dispositivo molto più economico (239 euro, alla fine dei conti). È necessario seguire alcuni passaggi per arrivare a questo prezzo ma, di certo, si tratta di operazioni fattibili da portare a termine.