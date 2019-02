Samsung Galaxy S9 al prezzo incredibile di 349 euro tramite MediaWorld (e i ‘Blue Days’)

Di solito, gli smartphone top di gamma sono quelli con il prezzo di listino più alto del mercato. Essi, infatti, dispongono di specifiche tecniche di primissimo livello che comportano un prezzo di vendita molto più alto rispetto a quanto chiesto da uno smartphone di fascia bassa. D’altro canto, è anche vero che l’esborso economico richiesto per uno smartphone della fascia alta stia progressivamente aumentando nel corso del tempo.

Risulta quindi fondamentale documentarsi adeguatamente al fine di acquistare un prodotto di questo calibro con la giusta promozione. E questo potrebbe essere, con ogni probabilità, l’occasione giusta per acquistare un Samsung Galaxy S9. Tramite MediaWorld e i ‘Blue Days’, sarà possibile acquistarlo per soli 349 euro. Per arrivare a questo prezzo, però, è necessario seguire un iter ben preciso.

Con i Blue Days di Samsung, 150 euro tornano nelle vostre tasche

Visitando il sito ufficiale di MediaWorld, è possibile procedere all’acquisto di un Samsung Galaxy S9 che, rispetto al prezzo di listino (pari a 879 euro), è scontato di quasi 400 euro. Di per sé, acquistare questo smartphone a 499 euro è già una buona offerta ma è possibile, sfruttando i Samsung Blue Days, ottenere un cash back pari a 150 euro.

Acquistando l’articolo sullo shop online di MediaWorld ed inviando la ricevuta di acquisto nella pagina dedicata di Samsung (almeno il giorno dopo), è possibile chiedere un rimborso sull’acquisto pari a 150 euro. MediaWorld, infatti, rientra a tutti gli effetti tra i partner che partecipano all’iniziativa e, quindi, tale promozione è perfettamente applicabile. Il rimborso, stando a quanto dichiarato dal colosso sud-coreano, sarà consegnato al cliente entro qualche settimana sul conto corrente.

Di sicuro, se stavate cercando un buon smartphone ad un prezzo contenuto, questa promozione potrebbe fare al caso vostro. Ricordiamo, però, che sarebbe opportuno fare una ricerca più approfondita: i Samsung Blue Days sono validi per una lunga lista di rivenditori e, per questo motivo, consigliamo di cercare uno smartphone venduto ad un prezzo di partenza ancora più basso (in modo tale da massimizzare la convenienza di tale promozione).