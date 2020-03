Samsung Galaxy S20 è già disponibile all’acquisto, ma non sul sito ufficiale

Scegliere di acquistare uno smartphone piuttosto che un altro non è mai troppo semplice. Ciascun prodotto, infatti, ha i propri pregi e difetti e, inoltre, un certo dispositivo può essere adatto ad una determinata fascia di clienti ma non ad altre. Per fare un semplice esempio, è abbastanza difficile che una persona di età avanzata abbia bisogno dell’ultimo modello di iPhone disponibile sul mercato. Se a questo aggiungiamo poi fattori come la questione aggiornamenti ci rendiamo conto che è davvero difficile uscirne.

Tra i produttori maggiormente noti c’è sicuramente Samsung che, più o meno un mesetto fa, ha presentato la nuova line-up top di gamma del 2020: i Galaxy S20. I preordini si sono ufficialmente conclusi lo scorso 8 Marzo e la fase di vendita sarebbe dovuta iniziare il prossimo 13 Marzo. Un rivenditore, peraltro anche abbastanza famoso, avrebbe deciso di anticipare tale data e di renderlo immediatamente disponibile all’acquisto.

Amazon ha già reso disponibili i Galaxy S20, i quali beneficiano della ‘Disponibilità immediata’

Come avrete intuito dal sottotitolo, il fantomatico rivenditore è Amazon Italia. Da come si apprende dal sito ufficiale della nota catena di e-commerce, i nuovi Samsung Galaxy S20 sarebbero già disponibili all’acquisto. Non si tratta, infatti, di un preordine ma tutti i prodotti beneficiano della ‘Disponibilità immediata’: i clienti Prime, ad esempio, potrebbero ricevere questo smartphone già domani 12 Marzo.

In realtà Amazon non ha violato alcun ‘regola’ imposta dall’azienda sud-coreana. L’inizio della fase di vendita programmato per il prossimo 13 Marzo è una scelta che ha riguardano il solo shop ufficiale di Samsung: gli altri rivenditori, infatti, sono stati liberi di cominciare prima la fase di vendita dei Galaxy S20 al consumatore finale.

Ricordiamo che con la conclusione della fase di preordine fissata, per l’appunto, per lo scorso 8 Marzo, termina anche la promozione relativa alle Galaxy Buds+. Per chi non ne fosse stato al corrente, qualora si avesse optato per il preordine di un qualunque smartphone della gamma Galaxy S20, si aveva diritto a ricevere un paio di auricolari Galaxy Buds+ senza alcun costo aggiuntivo. I nuovi Galaxy S20 sono quindi acquistabili direttamente su Amazon con un prezzo di vendita che, a seconda del singolo modello, varia tra i 907 euro e i 1029 euro (le versioni S20 Ultra non sono ancora disponibili).