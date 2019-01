Samsung Galaxy S10: secondo la critica, il foro sul display non sarà una nota negativa

Sembra che il notch, che è stato la rovina per i fan degli smartphone nel 2018, stia per essere migliorato con il foro sul display (es. Huawei Nova 4) nel 2019, che sta ancora suscitando polemiche nei commenti e nelle recensioni preliminari. Il notch è il ritaglio (o cut-in) che si può vedere nella parte superiore degli smartphone moderni.

Poiché gli schermi sono diventati più alti negli ultimi due anni, con proporzioni di 18:9 e oltre che diventano la norma, i produttori hanno ancora bisogno di spazio per montare una fotocamera per i selfie e un auricolare (così come i sensori Face ID, nel caso degli iPhone): quindi, al posto di una cornice superiore, hanno una specie di mezzaluna, che taglia il display per alloggiare questi elementi hardware.

“Il buco”, come è stato soprannominato, non è un ritaglio, visto che è la telecamera stessa a essere incorporata nel display, con il contenuto sullo schermo che lo circonda. Sembra che i prossimi top di gamma della Samsung, i Galaxy 10, avranno il foro, invece del notch.

Perché il foro sui display non è preoccupante

Tra tutti i rumors e i rendering che sono stati pubblicati sul Galaxy S10 (e in base alla coppia di telefoni esistenti, Galaxy A8s e A9 Pro, che sono già stati annunciati), si può vedere che il foro, proprio come il notch, risiede nella parte superiore del schermo, incorporato nella barra delle notifiche. Quindi, in realtà, non ci sono molti casi in cui spezzerebbe il display mentre si guarda un film.

Anche in questo caso, l’interfaccia utente di Samsung potrebbe riadattare l’immagine per nascondere il buco. È chiaro che, all’apparenza, il design con il foro sul display può sembrare un po’ anti-estetico, anche perché non è lo smartphone futuristico che tutti pensavano di vedere. Con i rapporti secondo cui i produttori sono alla ricerca di modi per nascondere la fotocamera sotto lo schermo, si potrebbe anche non dover vedere il foro sui nuovi smartphone per molto tempo.