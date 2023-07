Samsung Galaxy M34 5G: un mostro di fascia media con display da 120Hz, batteria da 6000mAh e fotocamera da 50MP

Samsung non si ferma quando si tratta di lanciare nuovi smartphone. Negli ultimi mesi, il produttore di smartphone sudcoreano ha lanciato un telefono dopo l’altro, coprendo diverse fasce di prezzo e segmenti di mercato. Dopo aver annunciato la data del prossimo Unpacked in cui il brand annuncerà il suo prossimo telefono pieghevole e flip, Samsung mette in campo un altro smartphone di fascia media che promette di offrire prestazioni eccezionali e una grande autonomia.

Il 7 luglio, la società ha presentato in India il tanto atteso smartphone Galaxy M34 5G, che si aggiunge alla serie M di Samsung.Il nuovo Samsung Galaxy M34 5G offre lo stesso linguaggio di design della maggior parte dei telefoni Samsung lanciati di recente. L’azienda lo chiama “Samsung Signature Design“. Nel complesso, il design del telefono sembra abbastanza pulito e il modello si sente anche robusto nelle mani. Il telefono ha una cornice sottile intorno allo schermo e una tacca a forma di U nella parte superiore.

Il retro del telefono è lucido e ospita il modulo della fotocamera e il sensore di impronte digitali. Per quanto riguarda il prezzo, il Samsung Galaxy M34 5G parte da Rs 16.999 (circa 190 euro) per la variante da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna costa Rs 18.999 (circa 212 euro). Il telefono è disponibile in 3 opzioni di colore: Prism Silver, Midnight Blue e Waterfall Blue.

La vendita inizierà il 16 luglio tramite i canali Amazon e Samsung. Per quanto riguarda le specifiche, il Samsung Galaxy M32 5G è dotato di un display AMOLED da 6,5 ​​pollici con risoluzione dello schermo Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo smartphone è dotato di protezione Corning Gorilla Glass 5 nella parte anteriore, che lo rende resistente ai graffi e alle cadute. Il display offre colori vivaci, angoli di visione ampi e una buona luminosità. Inoltre, la frequenza di aggiornamento elevata garantisce una navigazione fluida e reattiva.In termini di specifiche della fotocamera, il Galaxy M34 5G include un sistema a tripla fotocamera posteriore costituito da un sensore di immagine da 50 megapixel con supporto OIS. Il telefono include anche una fotocamera ultrawide da 8 megapixel e un sensore di profondità o macro da 2 megapixel.

Sulla parte anteriore, c’è uno sparatutto selfie da 12 megapixel per selfie e videochiamate. Samsung ha anche confermato che lo smartphone viene fornito con qualcosa chiamato Monster Shot 2.0 che consente agli utenti di fare click su più scatti in una singola ripresa e in seguito è possibile selezionare lo scatto migliore di tutti. Alcune delle altre funzionalità della fotocamera includono: modalità Divertimento e Nightography. La modalità Divertimento permette agli utenti di aggiungere effetti divertenti e adesivi alle loro foto, mentre la modalità Nightography migliora la qualità delle foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione.

Ora, veniamo allo “spettacolo”. Il Galaxy M34 5G è alimentato dal SoC Exynos 1280, che è lo stesso chip che abbiamo visto nel Galaxy M33 5G, nel Galaxy A53 5G e nel Galaxy A33 5G. Si tratta di un chipset octa-core con una frequenza massima di 2,8 GHz e una GPU Mali-G78 MP10. Il processore offre prestazioni fluide e veloci, sia per le attività quotidiane che per i giochi. Inoltre, supporta la connettività 5G, che consente agli utenti di sfruttare le reti ad alta velocità disponibili in alcune aree.

Sul fronte del software, il telefono funziona su Android 13 pronto all’uso con la skin personalizzata OneUI in cima. OneUI offre un’interfaccia utente semplice e intuitiva, con diverse funzioni personalizzabili e modalità di risparmio energetico. Come per la maggior parte dei telefoni di fascia media che Samsung ha lanciato di recente, il Galaxy M34 5G promette quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza con questo telefono. Questo significa che gli utenti possono aspettarsi di ricevere le ultime patch e le nuove funzionalità per un lungo periodo di tempo. Infine, il telefono è supportato da una batteria da 6.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W nella confezione. La batteria offre un’ottima autonomia, consentendo agli utenti di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza preoccuparsi di rimanere a corto di energia. La ricarica rapida consente inoltre di ricaricare rapidamente il telefono quando necessario.