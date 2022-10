Samsung Galaxy M32 Prime Edition: ufficiale con 4G e maxi batteria

Ascolta questo articolo

Era l’Ottobre 2020 quando Samsung annunciò in India lo smartphone Galaxy M31 Prime Edition e, ora, è tempo di dare al mercato il suo successore, il Galaxy M32 Prime Edition, in vendita su Amazon col beneficio di 3 mesi gratis di Amazon Prime (per chi non sia già abbonato a questo servizio).

Il Samsung Galaxy M32 Prime Edition ha uno chassis (159,0 x 74,0 x 9,0 mm, 196 grammi) colorato nelle tonalità Prime Black e Prime Blue. Il frontale ha un display Infinity U sotto un vetro protettivo Gorilla Glass: il mento, purtroppo, è poco e male ottimizzato, al contrario delle altre 3 cornici. Lo scanner per le impronte digitali è posto di lato mentre, dietro, cambia di molto lo stile rispetto al modello del 2020, con una texture verticale a saracinesca e un bumper squadrato per la multicamera. In basso, c’è anche il mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari, assieme alla porta microUSB Type-C.

Il display del Samsung Galaxy M32 Prime Edition è un pannello AMOLED da 6.4 pollici risoluto in FullHD+, con 411 pixel per pollice (PPI), 90 Hz di refresh rate, e 800 nits di picco come luminosità: la fotocamera per le videochiamate, o selfiecamera, è da ben 20 megapixel (f/2.2): dietro, sopra il Flash LED, si trovano circoscritti a sinistra ben quattro sensori. Di questi, posti assieme a due sensori da 2 megapixel (f/2.4) per macro e profondità, quelli più importanti sono l’ultragrandangolo da 8 (f/2.2, 123°) e il sensore principale da 64 megapixel (f/1.8).

Ottenuta l’energia, rabboccabile rapidamente a 18W, ideale per 130 ore di riproduzione audio o per 25 ore di riproduzione video da una batteria dimensionata a 6.000 mAh, il Samsung Galaxy M32 Prime Edition adotta sotto il “cofano”, come motore, il processore octacore (2.0 GHz, 12 nanometri di litografia) MediaTek Helio G80 con GPU ARM Mali-G52 MP2: le combinazioni previste per RAM e storage (espandibile via microSD di max 1 TB) sono due, ovvero da 4+64 e 6+128 GB, prezzate rispettivamente a 11.499 e 13.499 rupie (circa 141 e 165 euro).

Le connettività del Galaxy M32 Prime Edition sono impersonate dal Wi-Fi, dal GPS (a-GPS), dal Bluetooth 5.x, e dal dual SIM con 4G/LTE. Lato software, lo smartphone propone, sin dal primo avvio, il sistema operativo Android 12, sotto l’interfaccia proprietaria OneUI 4.1.