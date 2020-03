Samsung Galaxy M21: vicino al debutto il nuovo smartphone low-cost con una batteria enorme (solo in India, per ora)

Cosa ne pensa l’autore

Fabio Attardo - Il Galaxy M21, secondo il mio modesto parere, sarà un ottimo smartphone per chi non ha intenzione di spendere grosse cifre. Le sue (parziali) caratteristiche tecniche sono di tutto rispetto, specie per la batteria che, secondo me, non avrà problemi a garantire due giornate di utilizzo (sempre che le ottimizzazioni non peggiorino il quadro). Speriamo in un futuro lancio anche nel nostro mercato sebbene i modelli in circolazione, in realtà, non sono per niente pochi.