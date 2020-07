Samsung Galaxy M01s: ufficiale il low cost con dual postcamera e grande batteria

La promettente serie degli smartphone serie M di Samsung, che lo scorso Giugno ha visto scendere in campo il Samsung Galaxy M01, ha già una degna evoluzione, grazie al nuovo smartphone Galaxy M01s, ancora più coinvolgente, dal punto di vista della multimedialità, del predecessore, rispetto al quale, però, opta per il vetusto Android Pie, sotto interfaccia One UI 1.1.

Annunciato in India (per 9.999 rupie, pressappoco 116 euro), il Samsung Galaxy M01s ha un corpo in policarbonato, dipinto nelle colorazioni Light Blue o Gray, frontalmente dominato da un notch a V, per la selfiecamera, da 8 (f/2.0, smart selfie, face unlock) megapixel, con ben 6.2 pollici di diagonale a disposizione del display, un LCD IPS con risoluzione in HD+: il retro palesa un design non molto originale, con uno scanner per le impronte digitali messo al centro, in modo che sia facile da raggiungere e, sullo spallino di sinistra, sopra il Flash LED, un semaforo verticale.

Il formato verticale del bumper menzionato circonda la doppia fotocamera posteriore, da 13 (f/1.8) + 2 (f/2.4, profondità) megapixel. Colpisce, sul versante audio del Samsung Galaxy M01s, che già comprende il jack da 3.5 mm con tanto di Radio FM, la predisposizione a supportare il sound immersivo garantito dallo standard surround Dolby Atmos.

In termini di connettività, il Samsung Galaxy M01s integra un Dual SIM con 4G, il Wi-Fi n, il Bluetooth 4.2, il GPS (Glonass) e, infine, una porticina microUSB classica, per il trasferimento dei dati e la ricarica, non rapida, della batteria, dimensionata dal costruttore in 4.000 mAh di capienza energetica, giudicata più che sufficiente per una sessione di binge watching da 12 ore continuative.

Il settore logico del Samsung Galaxy M01s si conferma da fascia entry level: 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili via microSD (+ 512 GB), senza dover rinunciare a una delle due nano schedine telefoniche, offrono il loro contributo a un processore octacore (2 GHz) di MediaTek, l’ MT6762 che, corrispondente ad un Helio P22, è posto in tandem con la scheda grafica PowerVR GE8320 di ARM.