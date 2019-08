Samsung Galaxy A10s: smartphone entry level con dual cam e 4.000 mAh

Preceduto da un’ampia serie di poster, screenshot da benchmark, e certificazioni di ogni sorta, ha finalmente ricevuto il battesimo dell’ufficialità l’ultimo smartphone di fascia bassa di Samsung, il Galaxy A10s, degno complemento della già avviata serie Galaxy A del produttore sudcoreano.

Il Galaxy A10s, proposto nelle colorazioni rosso, nero, verde, e blu, ad un prezzo non pervenuto che, secondo alcuni rumors, potrebbe aggirarsi sui 100 euro, colloca un notch a V nella parte frontale della scocca (156.9 x 75.8 x 7.8mm, per 168 grammi), onde alloggiarvi la selfiecamera con 8 megapixel (f/2.0), messi a disposizione anche del riconoscimento facciale.

Tra waterdrop e mento suscettibile di qualche compattamento ulteriore campeggia il display, un pannello Infinity-V HD+ da 6.2 pollici, realizzato in TFT per abbassare i costi di produzione, perdendo – però – un po’ in visibilità laterale, e in autonomia, con conseguente necessità di implementare una corposa batteria da 4.000 mAh, con un netto miglioramento rispetto ai 3.400 visti sul predecessore.

Sul retro, attestato uno scanner circolare per le impronte digitali, il comparto fotografico è incolonnato a sinistra, sopra il Flash LED, sostanziandosi questa volta in una dual camera: quest’ultima, nel Galaxy A10s, è formata da un sensore principale da 13 megapixel (f/1.8) e da uno per la profondità, da 2 megapixel (f/2.4).

Cuore pulsante del nuovo arrivato è un processore Exynos a otto core (con i 4 più performanti a 2 GHz), messo in condizione di operare con 2 GB di RAM e 32 (espandibili a 512) GB di storage: sempre in ambito hardware, completano il roster delle specifiche nude e crude del Galaxy A10s il Dual SIM con 4G VoLTE, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi n, il GPS (Glonass), una microUSB 2.0, ed un jack da 3.5 mm (con Radio FM) mentre, virando sul software, la scelta è ricaduta su Android Pie 9.0 sotto interfaccia proprietaria One UI.