Samsung A12 Nacho: ufficiale il battery phone low cost con quadcamera

Pur non associabile propriamente alla fascia bassa del mercato, di tanto in tanto anche Samsung si cimenta in smartphone entry level, come nel caso del Galaxy A12 Nacho, appena messo in campo con Android 11 sotto interfaccia proprietaria One UI 3.1.

Il nuovo Samsung Galaxy A12 Nacho, provvisto di uno chassis in plastica colorata nelle nuance nero, rosso, blu, bianco, ha uno scanner per le impronte digitali sul lato e, frontalmente, un notch a V per la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.2, con face unlock): sotto quest’ultimo si estende, con un rapporto d’aspetto a 20:9, un pannello LCD PLS da 6.5 pollici risoluto in HD+ (1600 × 720 pixel), con un valore di refresh rate pari a 60 Hz.

Ben quattro sono i sensori fotografici sul retro, contenuti in uno square in alto a sinistra: nello specifico, il Galaxy A12 Nacho può vantare un sensore da 48 (Samsung GM2, f/2.0), uno da 5 (ultragrandangolo, f/2.2), uno da 2 (profondità, f/2.4) e un altro ancora da 2 (macro, f/2.4) megapixel. Per l’audio, gli amanti delle normali cuffie cablate, potranno godere del jackino da 3.5 mm implementato con la funzione della Radio FM.

Rispetto al precedente A12 di fine anno, il Mediatek P35 cede il posto all’autoprodotto processore octacore (2.0 GHz) Exynos 850 con GPU Mali-G52, con la RAM (LPDDR4X) che resta da 4 GB negli allestimenti che prevedono 32, 64 (e, in alcuni marcati) 128 GB di storage (eMMC 5.1, espandibile sino a 1 TB via microSD). La riserva energetica del Samsung Galaxy A12 Nacho consta in 5.000 mAh di batteria, caricabili a 15W via microUSB 2.0.

Le restanti connettività dello smartphone Galaxy A12 Nacho annoverano la doppia SIM con 4G, il Wi-Fi n dual band (direct, hotspot), il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass, QZSS), il Bluetooth 5.0 LE (A2DP): attualmente, a parte la Polonia, dove il device viene offerto dagli operatori anche come bonus per estendere l’abbonamento, il device è in vendita in Russia, al prezzo di 11.990 rubli (139 euro) per il modello con 32 GB, ed a 13.990 rubli (162 euro) per quello da 64 GB.