Samsug: ufficiale il Galaxy M23 5G con sensore principale da 50 megapixel

Ascolta questo articolo

Destinato a sfidare nella fascia media il modello A53, ha fatto la sua comparsa in Brasile un nuovo medio-gamma di Samsung, lo smartphone Galaxy M23 5G, che per alcuni pare sia destinato ad arrivare in Europa come Galaxy A23 5G.

Il nuovo smartphone Samsung Galaxy M23 5G ha fatto la sua comparsa sul sito brasiliano di Samsung, ove risulta prezzato a 1.999 real brasiliani (392 euro circa), sino al 12 Giugno scontati di 100 real, ovvero di poco meno di 20 euro al cambio attuale: per il mercato locale, avvalendosi di una Samsung Itaucard per il pagamento, è possibile comprare lo smartphone a rate, con un ulteriore sconto del 10%. Le colorazioni disponibili tra cui scegliere sono tre, ovvero, blu, rame e verde, mentre il sistema operativo è Android 12, con l’interfaccia proprietaria One UI 4.1.

Partendo dalle specifiche concrete, è doveroso menzionare il display. Nel Galaxy M23 5G viene adoperato un pannello LCD TFT da 6.6 pollici, risoluto in FullHD+, con un notevole refresh rate, pari a 120 Hz: la selfiecamera, da 8 megapixel, è posta in un tradizionale notch a goccia di solito scelto nei device entry level. Di lato, invece, è stato posizionato lo scanner per l’acquisizione delle impronte digitali quale meccanismo biometrico associato a Samsung Knox.

Un pillolotto con Flash LED allinea verticalmente sul retro una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8), un sensore secondario ultragrandangolare, da 8 megapixel (f/2.2), e uno per le macro, da 2 megapixel (f/2.4). Ai timoni di comando nel Galaxy M23 5G opera il processore Snapdragon 750G coadiuvato da 6 GB di RAM e da 128 GB d storage: secondo quanto riferito da SamMobile, grazie alla funzione RAM Plus il device potrà guadagnare sino a 6 GB di RAM ottenuta virtualmente (dallo spazio d’archiviazione).

Tra le altre specifiche comunicate a proposito del Samsung Galaxy M23 5G spicca senza dubbio la sezione dedicata all’autonomia, affidata a una batteria da 5.000 mAh, caricabile in modo discretamente rapido, a 25W.