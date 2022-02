Rocktab S208: ufficiale il nuovo tablet corazzato di WEROCK

Dopo una lunga assenza dai riflettori hi-tech, la teutonica WEROCK Technologies Gmbh è tornata in campo dando un degno compagno di listino al precedente Rocktab U210, mettendo in campo il nuovo tablet corazzato Rocktab S208, animato dal sistema operativo Android 11 (ovviamente col beneficio dei servizi googleiani).

Il Rocktab S208 è un tablet rinforzato agli angoli, ma anche nella struttura, tanto da meritare la certificazione MIL-STD-810G che ne garantisce la resistenza a cadute da oltre 1.2 metri, a urti, vibrazioni, forti sbalzi termici (da – 10 a + 50°), senza contare la capacità di risultare immune alle infiltrazioni di polvere ed acqua (come da grado IP67). Il frontale propone un display, luminoso, resistente a urti e graffi, da 8 pollici, con supporto al tocco e alle gesture.

Il retro, con viti a vista a fissare la coverback, ospita una fotocamera mono da 13 megapixel, ideale anche per scansionare i documenti. L’insieme del corpo macchina, con 21 mm di spessore e 680 grammi di peso, risulta essere ancora maneggevole. Protetto adeguatamente dalla scocca, all’interno del Rocktab S208 opera il processore octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio P60, realizzato nel 2018 a 12 nanometri e abbinato alla scheda grafica Arm Mali-G72 MP3 in un allestimento che, lato memorie, conta 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile a un totale massimo di 640 GB ricorrendo a una microSD da 512 GB.

Autonomo sino ad 8 ore grazie a una batteria da 22Wh, il tablet WEROCK Rocktab S208 si avvale delle connettività senza fili Bluetooth 4.2, 4G LTE e Wi-Fi ac dual band, e di quelle cablate USB Type-C e USB 2.0.

Queste ultime, in particolare, si rivelano utili alla ricarica, e a connettere varie periferiche, tra cui un cuffie, stampanti, scanner, un opzionale lettore di codici a barre 2D (modello Honeywell N4680): ovviamente, il dispositivo può essere accompagnato da opzionali supporti per veicoli e carrelli elevatori, o docking station (con cui caricare il tablet, dotandolo anche di una porta LAN e di 3 altre USB). Non manca il modulo NFC e, per la localizzazione del terminale e della forza lavoro, il GPS e la certificazione SOTI MobiControl.