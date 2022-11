Roba da nababbi: Caviar presente l’iPhone 14 Pro Max "Daytona" da oltre 130.000 dollari

Ascolta questo articolo

Il brand russo Caviar è noto da anni, in ambito telefonico, per la sua vezzosità nel rielaborare noti smartphone, spesso Apple o Samsung, in chiave extra lusso, a volte anche in modo estroso, includendo nei dispositivi pezzi di meteoriti, frammenti del relitto Titanic o denti di un T-Rex, fibre del dolcevita di Steve Jobs, etc. Dal brand in questione, che in tempi meno drammatici aveva omaggiato il leader russo Putin con un’edizione speciale del Galaxy S7. arriva la nuova collezione Grand Complications in cui un ruolo da protagonista è recitato dalla variante dedicata all’iPhone 14 Pro Max.

Nella collezione in questione, vi sono due stili. Skeleton Booster bilancia il tono freddo dei bulloni in titanio col nero delle griglie rinforzate, mentre Daytona è quella senza dubbio destinata a stupire maggiormente. Ambedue i look prevedono l’applicazione sul retro di un Rolex.

A caratterizzare il look Daytona è l’uso di uno chassis dal rivestimento in titanio in cui il nero è applicato secondo la tecnica del PVD (deposizione fisica da vapore), invero costantemente adoperata da Rolex per conferire il nero ai suoi bracciali, custodie e quadranti: il retro dello smartphone è altrettanto curato, con l’applicazione nel mezzo di un vero e proprio Rolex Cosmograph Daytona funzionante, contraddistinto da un array di 8 diamanti e da un quadrante da 40 mm in oro giallo.

Sempre sul retro del device, il top gamma in versione “Daytona” esibisce anche elementi decorativi che rievocano gli stessi interruttori e tachimetri che erano presenti sulla supercar da corsa Blue Bird che, negli anni ’30, stabilì un record di velocità (272.465 mph / 438 chilometri orari), guidata dal pilota Malcolm Campbell su una delle prime piste del circuito NASCAR, la Daytona Beach and Road Course letteralmente collocata sulla spiaggia di Ormond Beach.

In termini di prezzistica, l’iPhone 14 Pro in Skeleton Booster “Grand Complications”, dallo storage di 128 GB, costa 10.320 euro, mentre l’iPhone 14 Pro Max da 1 TB verrà venduto a 134.250 euro.