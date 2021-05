Redmi Note 8 2021: ufficiale e global il nuovo medio-gamma low cost di Xiaomi

Celebrando uno dei dispositivi di maggior successo della sua ancor giovane storia, il sub-brand di Xiaomi, Redmi, ha ufficializzato, in forma global, la versione 2021 del suo pluri-venduto (25 milioni di esemplari) Redmi Note 8, pronta all’esordio nelle colorazioni Neptune Blue, Space Black, e Moonlight White.

Redmi Note 8 2021 (158.3×75.3×8.35 mm, per 190 grammi) fa della completezza il suo biglietto da visita: provvisto anche di mini jack da 3.5 mm con radio FM, non si fa mancare l’emettitore di infrarossi per fare da telecomando, e speaker Super Linear 1217 per ottenere un suono potente, le cui onde sono anche in grado di mantenere pulite le griglie dell’altoparlante. Protetto davanti e dietro da un vetro Gorilla Glass 5, il device ha un display LCD panoramico (19,5: 9) da 6.3 pollici, risoluto in FullHD+ (409 PPI), leggermente curvo ai bordi (2.5D) con dark mode, modalità lettura e per una buona visibilità all’aperto (confermata anche dalla luminosità, pari a 500 nits, e dal contrasto, da 1500: 1).

Un notch a goccia d’acqua è una delle poche concessioni alla fascia bassa: tale opzione ospita, nella fattispecie del Redmi Note 8 2021, una selfiecamera da 13 (f/2.0, Face Unlock, Ritratto diurno e notturno) megapixel.

Il retro propone lo scanner per le impronte digitali, e – seguito dal Flash LED – un lungo semaforo verticale a sinistra, inclusivo di una quadcamera, da 48 megapixel (mezzo pollice, f/1.79, pixel binning 4-in-1 per foto da 12 megapixel con 1.6 micron di pixel, messa a fuoco fasica, Pro mode, scansione documenti, modalità notturna, video 1080p@30fps stabilizzati elettronicamente, rallenty 720p@120fps, time-lapse, filtri video) + 8 (ultragrandangolo che passa da 120 a 102° correggendo la distorsione, f/2.2) + 2 (macro a 2 cm, f/2.4) + 2 (profondità, f/2.4). Ancora in ambito di coinvolgimento multisensoriale, è da annotare il motore di vibrazione lineare.

Il processore octacore (2 GHz) MediaTek Helio G85 e la di lui GPU Mali-G52 MP2 si avvalgono di 4 GB di RAM (LPPDDR4x) mentre, per lo storage (eMMC 5.1) espandibile di 256 GB via slot dedicato che non toglie spazio alle due SIM 4G VoLTE, sono previsti i tagli da 64 o 128 GB. Le scelte in tal segmento consentono il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.2, con le connettività arricchite anche dal GPS (Beidou, Galileo, Glonass) e dalla microUSB Type-C per caricare rapidamente, a 18W (sebbene il caricatore incluso si spinga sino a 22.5W), la batteria da 4.000 mAh, responsabile dell’autonomia assieme alle feature dell’interfaccia MIUI 12.5 a base Android 11.