Redmi Note 11 SE 4G: ufficiale il medio-gamma con sensazione di déjà-vu

A distanza di poco meno di un anno dal varo della gamma Redmi Note 11, il sub brand di Xiaomi ha annunciato un “nuovo” membro della stessa, ovvero il Redmi Note 11 SE 4G, tanto basato sulla scheda tecnica del Redmi Note 10S da condividerne financo il materiale di marketing (sebbene in operazioni simili sia consuetudine pompare il prodotto con rendering che lo mostrino un po’ differente).

Il Redmi Note 11 SE 4G (160,46 x 74,5 x8,3 mm per 178,8 grammi), da non confondersi col modello (5G) dello scorso Maggio, è stato annunciato in India nelle colorazioni Thunder Purple, Cosmic White, Bifrost Blue e Shadow Black mentre, in tema di memorie, le opzioni previste, dal 31 Agosto, sono le seguenti: 6+64 GB, 6+128 GB e 8+128 GB. Esplicitate le possibilità di scelta per l’utente, il prodotto che ci si troverà davanti prevede un AMOLED da 6.43 pollici, risoluto in 2400 x 1080 pixel in 20:9, con 1.100 nits massimi di luminosità, 60 Hz di refresh rate, 180 Hz di touch sampling, supporto all’HDR10 e protezione via vetro Gorilla Glass 3.

Nel punch hole centrale, Redmi ha posto una selfiecamera da 13 megapixel via sensore OV13B10 da 1/3.06″, capace di registrare clip sino al 1080p@30fps: dietro, una doppia pillola concentrica e oblunga (con la parte esterna per il Flash LED), circoscrive una quadcamera, con un sensore principale da 64 (video sino al 4K@30fps), un ultragrandangolo da 8 e due sensori da 2 megapixel, per macro (a 4 cm, f/2.4, 1/5″, 1.12 micrometri) e profondità (f/2.4, 1,5″, 1,75 micrometri). La sezione audio è molto laboriosa e accurata, con due speaker stereo per l’audio Hi-RES, il jack da 3.5 mm, e il supporto al codec LDAC.

Corredato di funzioni utili, come l’emettitore di infrarossi per il telecomando e uno scanner per le impronte digitali posto di lato, il Redmi Note 11 SE 4G indiano è mosso dagli otto ore (2.05 GHz) del MediaTek Helio G95, un processore provvisto di GPU ARM Mali-G76 da 900 MHz, capace di supportare una RAM di tipo LPDDR4X e uno storage di tipo UFS 2.2.

Autonomo grazie alla batteria da 5.000 mAh caricabile rapidamente a 33W via microUSB Type-C, il Redmi Note 11 SE 4G, animato dal sistema operativo Android 12 sotto l’interfaccia MIUI 12.5, annovera l’NFC per i pagamenti, il dual SIM, il Bluetooth 5.1, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), e il Wi-Fi ac dual band (direct, Miracast).