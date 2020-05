Redmi K30i 5G: anticipato il nuovo medio-gamma Xiaomi con 5G

Preceduto da svariate voci a proposito di uno smartphone low cost con connettività 5G, è divenuto ufficiale, grazie allo store JD.com, il nuovo medio-gamma di scuola Xiaomi, ovvero il Redmi K30i 5G, in pratica una sorta di versione depotenziata e più economica del precedente Redmi K30 5G, di cui condivide svariate specifiche (es. connettività).

Redmi K30i 5G (165.3 x 76.6 x 8.8 mm, per 208 grammi, nelle nuance viola, rossa, bianca, e blu), sotto un vetro Gorilla Glass 5, ottimizza piuttosto bene le cornici attorno al display, un pannellone LCD IPS da 6.67 pollici, con risoluzione FullHD+ (395 PPI) estesa panoramicamente a 20:9, supporto all’HDR10, e ottimo refresh rate – 120 Hz – gratificante per il gaming. Onde assicurare tutta la superficie visiva possibile, la selfiecamera, doppia, da 20 (ai supported) + 2 (profondità), è collocata in un oblungo foro in alto a destra, mentre lo scanner per le impronte è alloggiato di lato.

Il retro in vetro satinato del Redmi K30i 5G, all’interno di un oblò dalle suggestive onde di luce concentriche, propone un semaforo verticale, al centro, per la quadrupla fotocamera: quest’ultima propone un sensore da 48 (principale, Sony, f/1.79, pixel binning per pixel da 1.6 micron, Flash dual LED dual tone) + 8 (ultragrandangolo con pixel da 1.12 micron e lente da 1/4.0″) + 5 (macro) + 2 (profondità) megapixel. Sul versante audio, è da annotare la presenza di speaker ultra-linear 1217, con amplificatori smart, e abilitazione all’output sonoro Hi-RES: non manca, inoltre, il jack da 3.5 mm (con Radio FM) per le cuffie cablate.

Per il processore, al posto di un’ipotizzata soluzione MediaTek (il Dimensity 800), arriva a sorpresa il chip Snapdragon 765G, appunto con 5G grazie a una struttura a 12 antenne, messo in grado di sfruttare 6 GB di RAM (LPDDR4X) e 128 GB di storage (UFS 2.1).

Provvisto di Dual SIM con 4 e 5G, di GPS dual frequency, di Wi-Fi ac dual band e Bluetooth 5.1 LE (con A2DP e aptX HD), il Redmi K30i 5G monta una batteria da 4.500 mAh, con carica rapida a 30W (del 100% in appena 57 minuti) via microUSB Type-C (con reversible connector), e cela Android 10 sotto la personalizzazione proprietaria MIUI, in edizione 11: il prezzo, con vendita a partire dal 2 Giugno prossimo, è di pressappoco 244 euro, ovvero di 1.899 yuan.