Redmi A1+: senza MIUI ma con scanner d’impronte e 3 GB di RAM

Ascolta questo articolo

Dopo l’arrivo, lo scorso mese, del modello A1, Redmi ha annunciato, ancora una volta in India (sebbene delle sue comparsate siano state notate in Kenya diversi giorni fa), il successivo smartphone Redmi A1+ che, del primo modello, è una leggerissima evoluzione migliorata, differenziata per solo tre particolari (un’opzione di RAM da 3 GB, il fingerprint presente, l’assenza della MIUI proprietaria stante l’uso di Android 12 in Go edition).

Il Redmi A1+ ha una scocca (164,9 x 76,75 x 9,1 mm, per 192 grammi) in plastica con effetto pelle anti impronte, nei colori Light Green, Light Blue e Black: davanti, si conferma il display LCD da 6.52 pollici risoluto in HD+ secondo un aspect ratio a 20:0, col 70% di copertura sullo spazio colore NTSC, 269 PPI di densità di pixel per pollice, 400 nits di picco come luminosità, e 120 Hz come refresh rate. Nel notch a goccia del reattivo e ben visibile all’aperto display, si trova una selfiecamera da 5 megapixel (f/2.2).

Dietro, un elegante square ospita lateralmente un Flash Dual LED e, a sinistra, un pillolotto con due anelli posti l’uno nell’orbita dell’altro, volti a inglobare nel primo caso un sensore principale da 8 megapixel (f/2.0) e uno secondario per la profondità. A tal proposito non c’è accordo sulla sua natura, con alcune fonti che parlano di 2 megapixel e altre di un simbolico QVGA da 0.008 megapixel. In ogni caso, i video sia davanti che dietro possono essere girati solo sino a 1080p@30fps. Passando all’audio, vi è uno speaker mono e il mini-jack da 3.5 mm.

Il processore octacore (2.0 GHz) a 12 nanometri MediaTek MT6761 Helio A22 e la di lui GPU PowerVR GE8320 si avvalgono di 2 o 3 GB di RAM LPDDR4X e di 32 GB di storage eMMC 5.1, espandibile di 512 GB via microSD con slot dedicato. La batteria, da 5.000 mAh, beneficia della ricarica non rapida, a 10W, con però il caricatore incluso in confezione, attraverso la porta microUSB 2.0.

Protetto come visto da uno scanner per le impronte digitali posto centralmente sul retro, il Redmi A1+ annovera il Dual SIM con 4G, Bluetooth 5.0, il Wi-Fi n/4, e il GPS (Glonass, Beidou): su mi.com, Xiaomi India, e Flipkart è possibile acquistare il device a 6.999 rupie, circa 87 euro per il modello da 2+32 GB e a 7.499 rupie, circa 94 euro per quello da 3+32 GB, con uno sconto 500 rupie, circa 6 euro, in occasione della festività del Diwali.