Redmi 12: il medio gamma che stupisce con display a 90 Hz, fotocamera da 50 MP e batteria da 5000 mAh

Dopo settimane di indiscrezioni in merito, la costola low cost di Xiaomi, Redmi, ha annunciato, in Tailandia, l’atteso smartphone di fascia medio-bassa Redmi 12, disponibile nelle tre nuance Midnight Black, Polar Silver, e Sky Blue.

Redmi 12 ha uno chassis attrezzato contro polvere e schizzi d’acqua secondo lo standard IP53, che misura 168,60 × 76,28 × 8,17 mm e pesa 198 grammi. Il look generale, specie con i frame laterali piatti, risulta simile agli iPhone anche se, a livello di specifiche, non si sono molte differenze con i Redmi 10 e 10 2022. A livello di schermo, il dispositivo annovera, protetto da un vetro Gorilla Glass 3, un pannello LCD IPS TFT da 6,79 pollici con una risoluzione a 2.460 x 1.080 pixel, quindi Full HD+, una densità di pixel per pollice di 396 PPI, un refresh rate (via Adaptive Snc) a 90 Hz, secondo un rapporto d’aspetto di 20,5:9, e una luminosità di 550 nits. C’è anche la certificazione SGS per la bassa emissione di luce blu.

Nel foro al centro in alto, si trova la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.1), utile anche per il Face ID (sebbene di lato ci sia comunque lo scanner per le impronte digitali). Dietro, sulla sinistra, con uno schema di freccia a destra, si trova la tripla fotocamera con Flash LED. A comporla sono un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8), un sensore ultra grandangolare (120 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e uno per le macro da 2 megapixel (f/2.4).

Il chipset Helio G88, un octa-core da 12 nanometri di MediaTek, affiancato dalla GPU Arm Mali-G52 è innestato nel Redmi 12 assieme a una RAM LPDDR4X e a uno storage eMMC 5.1 espandibile (max 1 TB) via microSD. Le configurazioni sono da 4+128 GB e da 8 + 128 / 256 GB. Ad alimentare il tutto, che comprende anche le connettività 4G, Dual SIM, Wi-Fi ac Dual Band, microUSB Type-C, Bluetooth 5.3 (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou), NFC per i pagamenti, e mini jack da 3.5 mm (con Radio FM), è una batteria da 5.000 mAh con carica rapida a 18W. Per il sistema operativo troviamo Android 13 sotto l’interfaccia MIUI 14.

La variante di archiviazione Redmi 12 da 8 GB di RAM + 128 GB ha un prezzo di 5.299 TBH (circa 149 euro). Il prezzo della variante RAM da 4 GB/8 GB con 128 GB/256 GB di memoria interna deve ancora essere rivelato. Il telefono può essere acquistato in Thailandia tramite Shopee e Lazada. Non si conoscono ancora dettagli sulla disponibilità globale del dispositivo.