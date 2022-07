Red Magic 7S Pro: ufficiale il top gamma da gaming anche in edizione Transformer

Ascolta questo articolo

Nel corso di un evento condotto per il mercato cinese da Ni Fei, CEO della controllante ZTE e presidente del sotto brand Nubia, sono stati presentati i nuovi gaming phone di quest’ultimo che, nella linea Red Magic (acclamata con un +30% di vendite nella prima parte dell’anno), sono rappresentati dai nuovi (non nel design, molto simile a quello dei predecessori) Red Magic 7S Pro e Red Magic 7S (destinatario di un articolo a parte).

Partendo dal modello più importante, il Red Magic 7s Pro è previsto nelle colorazioni Deuterium Front Transparent Shadow, Deuterium Front Transparent Shadow, Deuterium Front Transparent Silver Wing, Dark Knight, e Transformers Bumblebee Limited Collection​​​ (in sostanza l’edizione dedicata all’omonimo personaggio dei Transformers, posta in una confezione esagonale, con vari accessori, una cover protettiva e un raffreddatore esterno per l’appunto ispirato al personaggio Bumblebee). Sul dorso destro, assieme al tasto d’accensione e al bilanciere del volume, si trovano due pulsanti tattili con funzione di grilletto portati a 520 Hz di frequenza di campionamento del tocco: sul lato opposto il tasto colorato attiva la dissipazione termica a liquido. Non mancano, poi, il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie, qualora non ci si voglia avvalere dei due speaker stereo, e 3 microfoni.

Il display del Red Magic 7s Pro, mutuato da 7 Pro, è un pannello AMOLED di Visionox, con diagonale di 6.8 pollici, risoluto in FullHD+ (2400 × 1080 pixel), con profondità colore a 10-bit, dimming Red Magic x Qualcomm LTM, refresh rate sino a 120 (60/90), touch sampling a 960 Hz, sensore d’impronte digitali sottostante di 7a generazione capace anche dei rilevare la frequenza cardiaca, selfiecamera nascosta UDC (grazie ai pixel disposti in loco a treppiede ed al chip dedicato UDC Pro) da 16 megapixel.

Sempre in tema di coinvolgimento multimediale, è presente un doppio motore vibrazionale lineare lungo l’asse X: sul retro, all’interno di una oblunga sagoma centrale posta a destra della ventolina visibile (anche per i LED RGB), nella parte alta si trova il bumper squadrato per la triplice fotocamera, in cui vi è un sensore principale Samsung S5KGW3 da 64 megapixel, seguito da un ultragrandangolo da 8 e da un macro da 2 megapixel.

Premiato con 1.156.044 punti su AnTuTu, il Red Magic 7S Pro, come previsto, punta sul processore octacore (3.2 GHz) Snapdragon 8+ con GPU Adreno 730, con un consumo energetico ridotto del 30% e un aumento delle prestazioni, tra CPU e GPU, aumentato del 10%: nel modello in questione, grazie alla collaborazione di AIwin, è implementato il chip di gioco Red Core No. 1 mentre, in favore dell’intera serie Red Magic 7S, è stato integrato un motore proprietario per la gestione del frame rate, che si occupa anche di aumentare di 5 volte il buffering del rendering, della sincronizzazione e del rendering dell’immagine. La RAM, LPDDR5, e lo storage, UFS 3.1, si combinano in 12+256 GB, al prezzo di 5.199 yuan (766 euro), e in 16+512 GB, a 5.999 yuan (884 euro). La versione Deutarium è prezzata a 5.299 yuan (781 euro) per 12+256 GB e a 5.999 yuan (884 euro) per 16+512 GB. La Special Transformer Edition. da 16+512 GB. è prezzata a 6.499 yuan (957 euro).

Tipico smartphone da gioco, il Red Magic 7s Pro cura molto la gestione delle temperature, come dimostrato dal nuovo sistema di raffreddamento ICE 10.0 Magic Cool: quest’ultimo annovera innanzitutto una più silenziosa (di 4 decibel) ventola centrifuga da 20mila giri per minuto abbinata a un particolare condotto dell’aria per ottenere un +6% di volume e pressione dell’aria. Assieme a tali elementi figurano anche film metallici per la dissipazione del calore (deuterio, materiale composito in e-esano e grafene a cambiamento di fase, terre rare ad alta conducibilità termica), e una VC da 4124 mm², nell’ambito di una superficie totale del materiale di dissipazione pari a ben 43525 mm².

Provvisto di una batteria da 5.000 mAh a doppia cella, con tre pompe parallele di carica, dal da potersi caricare del tutto in 15 minuti, a 135W, grazie a un caricatore da parete da 165W al nitruro di gallio, il Red Magic 7s Pro annovera le connettività GPS, 5G, Bluetooth 5.2, e Wi-Fi 6 ed è animato dall’interfaccia Red Magic 5.0 sovrapposta ad Android 12.