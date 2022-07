Red Magic 7S: il top gamma da gaming poco standard e molto straordinario

Ascolta questo articolo

Nell’attesissimo evento di giornata, targato Nubia-ZTE, oltre al top di gamma da gaming mobile Red Magic 7S Pro, i vertici del noto gruppo cinese hanno svelato anche l’altrettanto convincente flagship Red Magic 7S standard.

Il Red Magic 7S, redatto nei colori Deuterium Front Transparent e Dark Knigh, si fregia di un AMOLED display sempre fornito da Visionox (che tempo fa equipaggiò anche il suggestivo prototipo Xiaomi Mi MIX Alpha), da 6.8 pollici risoluto in FullHD+ (2400 × 1080 pixel) con refresh rate sino a 165 Hz (60/90/120), touch sampling a 720 Hz, oscuramento DC Dimming e LTM, sensore d’impronte sottostante di 7a gen con rilevamento della frequenza cardiaca.

Anche qui è presente la fotocamera sotto il display, ma da 8 megapixel. A destra vi sono sempre i due grilletti tattili. Cambia un po’ il design sul retro, nel senso che la sagoma oblunga centrale è più stretta, perché in alto i tre sensori fotografici sono allineati verticalmente: nella fattispecie, si tratta sempre del trio principale-ultragrandangolo-macro da 64+8+2 megapixel. Rimangono dal modello Pro gli speaker stereo, l’array microfonico, il mini-jack da 3.5 mm e il duo di motorini lineari sull’asse X.

Il processore del Red Magic 7S è sempre l’octacore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato anche in questo caso dal motore proprietario Magic GPU per la stabilizzazione del frame rate, con la RAM, LPDDR5, e lo storage, UFS 3.1, che si abbinano in 8+128 GB, opzione venduta a 3.999 yuan (589 euro) e in 12+256 GB, opzione venduta a 4.799 yuan (707 euro). La versione Deuterium Front Transparent è prezzata a 4.899 yuan (722 euro) per 12+256 GB e a 5.499 yuan (811 euro) per 16+512 GB. Lo smaltimento termico fa un passo indietro e, perdendo il materiale composito a cambiamento di fase, si sostanzia nel sistema ICE 9.0, con sempre la dissipazione a liquido e la ventola da 20mila rpm.

Conservate le stesse connettività del fratello maggiore (GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2), come pure la scelta di Android 12 sotto l’interfaccia Red Magic 5G il Red Magic 7S ha una batteria integrata a doppia cella da 4.500 mAh, capace di caricarsi rapidamente del tutto in 17 minuti, a 120W. grazie al caricatore da muro al nitruro di gallio da 165W.