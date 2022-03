Realme V25: ufficiale il medio-gamma con cover camaleontica

In un evento flash durato meno di 20 minuti, Realme, brand cinese del gruppo BBK Electronics, ha ufficializzato (con un prezzo di listino pari a 1.999 yuan, circa 285 euro) lo smartphone medio-gamma Realme V25, già avvistato nei giorni scorsi nel database di Geekbench, come se non bastassero le tracce lasciate ufficialmente sull’account Weibo del marchio.

Il nuovo Realme V25 (8.5 millimetri di spessore per 195 grammi di peso) sfrutta uno scanner laterale per le impronte digitali, a cui aggiunge come sicurezza il riconoscimento facciale, operato dalla selfiecamera, pari a 16 megapixel (Sony IMX471), posta in un foro in alto a sinistra. Il display, tra cornici ben ottimizzate, dietro un vetro protettivo Gorilla Glass 5, è un pannello LCD IPS da 6.58 pollici, risoluto in FullHD+ (2400 × 1080 pixel) secondo un rapporto panoramico a 20:9, con 120 Hz di refresh rate dinamico (settabile tra 6 diversi livelli), 240 Hz di touch sampling, con 600 nits massimi di luminosità.

Si potrà scegliere il retro cadenzato in 3 diverse colorazioni, tra cui Venus e Sky Black, oltre all’interessante Lagerstroemia che, mediante un processo fotocromico, vira dal blu al rosso quando si espone il device alla luce ultravioletta del sole. In termini fotografici, un modulo rettangolare ospita la tripla fotocamera, con assetto triangolare e vertice a destra, in cui spicca un sensore principale da 64 megapixel (OV64B), affiancato da due sensori da 2 megapixel, tra cui uno per le macro e uno per la profondità. Sempre in ottica di coinvolgimento multimediale, figurano un motore vibrazionale e un singolo speaker migliorato con la Real Acoustic Technology.

Energizzato a dovere da 5.000 mAh di batteria caricata rapidamente (50% in 27 minuti) a 33W via microUSB Type–C, il Realme V25 è motorizzato da un processore octacore (2.2 GHz) Snapdragon 695, realizzato a 6 nanometri, messo in coppia con una GPU Adreno 619, scelto anche dal recentissimo (non a caso presentato al MWC 2022) POCO X4 Pro 5G di Xiaomi. Nel modello di BBK la RAM (LPDDR4x) è solo da 12 GB ma, via Dynamic RAM Expansion (che sottrae l’ammontante allo storage), ne guadagna altri 7 (totale: 19 GB) in casi di particolari esigenze. Lo storage, un UFS 2.2, arriva invece nel taglio da 256 GB.

Completano l’hardware del Realme V25 il GPS, il Wi-Fi ac/5, il Bluetooth 5.1, il 5G su ambedue le SIM, il mini-jack da 3.5 mm ma non il modulo NFC, mancante. Il sistema operativo, infine, è Android 12, sotto l’interfaccia proprietaria Realme UI 3.0.