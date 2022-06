Realme V20 5G: ufficiale l’iper entry level estremamente elegante

Ascolta questo articolo

Realme propone in Europa la serie C per i suoi smartphone low cost: in tal senso, la gamma in questione sarà presto arricchita dal modello C30, di cui hanno incominciato a circolare foto (una texture a righe sul retro, colorazioni blu e verde) e specifiche (6.5”, MediaTek Helio G80, 13 mpx dietro e 5 davanti, jack da 3.5 mm. 5.000 mAh di batteria caricabile via microUSB). Nel frattempo, il brand del gruppo BBK ha lanciato un altro smartphone entry level (999 yuan, circa 141 euro), però nel mercato (off-line) interno cinese, all’interno della serie V.

Il Realme V20 5G (model number RMX3610), distribuito tramite China Mobile, è uno smartphone iper basilare, con uno chassis spesso 8.1 mm e un peso di 184 grammi, cadenzato nelle palette nero “nuvola d’inchiostro” e, sempre all’insegna della poesia orientale, blu “stella”, con bordi laterali piatti e una vaga somiglianza generale col cugino “OnePlus Nord N20 5G“.

Privo di scanner per le impronte digitali, il Realme V20 5G è integrato con un display LCD da 6.5 pollici, risoluto in HD+, con 60 Hz di refresh rate, e un notch a goccia che sporge leggermente dall’alto. All’interno di questo waterdrop, è situata la selfiecamera per le videochiamate, da 5 megapixel. Estremamente basilare è l’apparato fotografico anche sul retro, stante la presenza di un sensore principale da 13 megapixel, accompagnato da uno secondario, per il rilevamento della profondità, di tipo VGA, da appena 0.3 megapixel.

In compenso, la coverback brilla per stile, con la multicamera succitata espressa tramite due anelli di egual diametro non inclusi in un bumper, ma appena sporgenti rispetto alla scocca.

Il motore elaborativo del Realme V20 5G, animato da Android 11, è formato dal processore octacore (2.2 GHz) a 7 nanometri, MediaTek Dimensity 700, affiancato dalla relativa scheda grafica Mali-G57 MP2 allestita da ARM a 950 MHz: sul versante delle memorie d’appoggio, la RAM del dispositivo ammonta a 4 GB, mentre lo storage si spinge a 128 GB. Nella scheda tecnica del Realme V20 5G, uno dei pochi elementi clou è rappresentato, oltre che dal 5G evidente dal nome del dispositivo, dalla batteria, pari a 5.000 mAh di capienza, però rabboccabile tutt’altro che velocemente, a 10W: non mancano, in ogni caso, GPS, Wi-Fi, microUSB Type-C, mini-jack da 3.5 mm e Bluetooth 5.0.