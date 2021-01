Realme V15: ufficiale il medio-gamma 5G anche nella variante "Koi"

Puntuale all’appuntamento, secondo quanto previsto da precedenti rumors e annunci, BBK Electronics ha appena presentato in Cina il nuovo medio-gamma Realme V15 con connettività 5G e una suggestiva colorazione battezzata “Koi”, in onore di una variopinta carpa portafortuna molto apprezzata negli acquari di Cina e Giappone.

Realme V15 può essere scelto nelle più consuete nuance Mirror Lake Blue o Crescent Silver (160.9 x 74.4 x 8.1, per 176 grammi), o in quella “Koi” (gradientata grazie a una doppia placcatura che porta lo spessore a 8.3 mm e il peso a 179 grammi). Frontalmente, un foro in alto a sinistra ospita la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.5, visuale a 78°), abilitata all’HDR e supportata dall’intelligenza artificiale: protetto da acqua e polvere in virtù di una certificazione IP, il corpo del V15 reca un display AMOLED Full HD+ da 6.4 pollici, esteso sul 90.8% dello spazio disponibile, caratterizzato da alti contrasti (1.000.000: 1) e frequenza di campionamento (180 Hz, a fronte però di soli 60 Hz di refresh rate), oltre che da valori di punta notevoli anche per quel che concerne la luminosità (picco a 600 vs di base a 430 nits).

Il retro, a parte la grande serigrafia Dare to Leap della variante Koi, non presenta lo scanner per le impronte digitali, nascosto sotto il display, ma solo il bumper rettangolare, a sinistra, per la tripla fotocamera, da 64 (principale, f/1.8, modalità notturna, immagini ultrastabilizzate UIS Max, video 4K@30fps o rallenty a 120 fps per 1080p), 8 (ultragrandangolo a 119° con correzione delle aberrazioni laterali, f/2.3), 2 (macro a 4 cm, f/2.4) megapixel. Lato audio, l’output sonoro beneficia degli standard Hi-Res e Dirac.

Sul versante computazionale, uno sprint da 2.4 GHz massimi viene raggiunto dal processore octacore Dimensity 800U messo in coppia con la GPU Mali G57: RAM (LPDDR4X) e storage (UFS 2.1) si combinano negli allestimenti da 6+128 (1.499 yuan o 188 euro) e 8+128 GB (1.999 yuan o 252 euro), disponibili dal 14 Gennaio.

Corredato dalle connettività Dual SIM, 4 e 5G (standalone e non, su ambedue le schede), Wi-Fi ac, GPS (Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), jack da 3.5 mm, microUSB Type-C, Bluetooth 5.1, e animato lato software da Android 10 (in arrivo Android 11) sotto interfaccia Realme UI (presto 2.0), il Realme V15 si avvale di una batteria da 4.310 mAh caricabile rapidamente (SuperDart) a 50W in modo da recuperare il 50% in appena 18 minuti, completando la carica in soli 47 minuti.