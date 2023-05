Realme presenta l’ambizioso entry level Narzo N53 con mini capsule

Realme ha creato il brand Narzo per i prodotti low cost del suo listino. Proprio quest’ultimo nelle scorse ore si è arricchito di un nuovo smartphone per la serie N, rappresentato dall’accessibile Realme Narzo N53, non del tutto privo di meriti.

Realme Narzo N53 ha uno chiassis in plastica che è presentato come il più sottile al mondo nella fascia di prezzo economica: nello specifico, lo spessore è di appena 7,49 mm. I colori sono Feather Black e Feather Gold (Sunshine California Design). Lateralmente si trova il bilanciere del volume e sotto il pulsante di accensione che fa anche da scanner per le impronte digitali. Il frontale presenta un notch a goccia, ma che diventa via software una mini capsule (come nei modelli Realme C55 e Narzo N55: nello specifico, questa piccola capsula, come la Dynamic Island degli iPhone Pro, mostra le notifiche, i widget, informazioni sulla batteria e altro e, in futuro, riceverà anche ulteriori funzionalità.

Lo schermo del Realme Narzo N53 è un LCD IPS da 6,74 pollici con risoluzione Full HD+. Ci sono 90 Hz come refresh rate e una luminosità di picco di 480 nits che dovrebbe garantirne la buona leggibilità pure all’aperto: la protezione da urti e graffi viene ottenuta mediante un vetro Panda Glass. Per la fotocamera anteriore è da 8 megapixel e gira video in 720p a 30 fps. Dietro, con un design ispirato ad Apple ci sono 3 protuberanze a triangolo, che ospitano una dual camera assieme al Flash LED.

Il sensore secondario è da 2 megapixel mentre quello primario è da 50 megapixel e cattura video in 1080p a 30 fps: l’app fotocamera supporta varie funzioni, come l’HDR, la modalità ritratto, etc. Gli speaker stereo, con la funzione Ultra Boom, aumenta momentaneamente e alla bisogna il volume del 150%.

Il chipset octacore Unisoc T612 con GPU ARM Mali-G57 non supporta il 5G. Lato memorie, ci sono due combinazioni. Quella base prevede 4 GB di RAM ampliabili sino a 8 GB virtualmente, e 64 GB di storage mentre quella top prevede 6 GB di RAM ampliabili virtualmente a 12 GB e 128 GB di storage. Da notare che lo spazio d’archiviazione può essere espanso via microSD di max 2 GB. La batteria, da 5000 mAh, grazie alla ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W permette di passare dallo 0 al 50% in 31 minuti.

Tra le connettività, Realme Narzo N53 annovera il Dual SIM, il già visto 4G, il mini-jack da 3.5 mm, il Wi-Fi, e il Bluetooth 5.0. Lato software, troviamo l’interfaccia Realme UI T a base Android 13. Il dispositivo è stato annunciato in India dove è pre ordinabile per 8.999 rupie (100 euro) nella combinazione da 4 GB + 64 GB e per 10.999 rupie (123 euro) in quella da 6 GB + 128 GB.