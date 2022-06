Realme GT Neo 3T: ufficiale lo smartphone 5G superveloce in tutto

Ascolta questo articolo

Dopo averlo presentato in Cina, anche nella ricercatissima Naruto Edition con placca posteriore ad hoc, Realme ha annunciato anche per i mercati internazionali il Realme GT Neo 3 e, nel contempo, ha colto l’occasione per presentare l’inedito e interessante smartphone Realme GT Neo 3T.

Partendo dal già noto, il Realme GT Neo 3 arriverà nei mercati internazionali nelle due versioni differenziate a livello energetico e mnemonico, ovvero con la iterazione da 8+256 GB e SuperDart 80 W per la batteria da 5.000 mAh prezzata a 650 dollari, contro i 750 richiesti per la versione con 12+256 GB con batteria da 4.500 mAh caricata a 150W via UltraDart. Nella giornata dell’8 Giugno si terrà un evento ad hoc per l’Italia, grazie al quale saranno chiariti i prezzi ufficiali per il nostro paese, oltre all’eventuale arrivo di una versione speciale dedicata a DragonBall Z.

Passando alla novità veramente tale e già effettiva, il Realme GT Neo 3T (162.9 × 75.8 × 8.65 mm, per 194.5 grammi) presenta una scocca personalizzata secondo tre diverse colorazioni (anche Shade Black), due delle quali (Dash Yellow, Drifting White) con un motivo a scacchi che ricorda la bandiera delle corse. Il frontale reca un foro in alto a sinistra per la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.0) e integra sotto schermo lo scanner per le impronte digitali: voltato, il device mostra somiglianze col cugino OnePlus 9 (anche se qui le “gocce” sono due, in ragione del Dual Flash LED).

Lo schermo del Realme GT Neo 3T, protetto da un vetro Gorilla Glass 5, è un pannello AMOLED da 6.62 pollici risoluto in FullHD+, con refresh rate dinamico sino a 120 (passando per 30-60-90) Hz, 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3 e 1.300 nits di luminosità massima. L’apparato fotografico posteriore è triplo, e punta tutto su un sensore principale da 64 megapixel (f/1.79, pixel binning 4-in-1), seguito da un ultragrandangolo da 8 (f/2.2) e da un sensore per le macro da 2 megapixel (f/2.4). L’audio è di tipo stereo.

La sezione elaborativa del Realme GT Neo 3T punta su un processore realizzato a 7 nanometri, con 8 core (uno de470i quali è il Cortex A77 che viaggia a 3.2 GHz di refresh rate): si tratta del Qualcomm Snapdragon 870 affiancato dalla scheda grafica Adreno 650, capace di spingersi spesso al massimo grazie alla vapor chamber incaricata di smaltire il calore generato. Lato memorie, il device prevede sempre 8 GB di RAM LPDDR5, con lo storage UFS 3.1 che può essere ds 128 GB (470 dollari) o 256 GB (510 dollari).

Nel Realme GT Neo 3T le connettività prevedono il Dual SIM, il 4 VoLTE e 5G SA/ NSA, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi ax/6, il GPS (L1 + L5, Beidou, Galileo, Glonass, Navic, Qzss), il modulo NFC per i pagamenti e la microUSB di tipo C anche la carica rapida (50% recuperato in 12 min), a 80W, della batteria, da 5.000 mAh. Chiude il quadro generale il software, col sistema operativo Android 12 coperto dal layer proprietario Realme UI giunto alla 3a generazione.