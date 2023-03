Realme C33 2023: ufficiale, ora con dotazioni migliori per le memorie

Dopo aver lanciato lo smartphone C55 con mini capsule, Realme ha annunciato un nuovo smartphone nella serie C, offrendo al mercato, a partire dall’India, il rinnovato Realme C33 2023, versione aggiornata del modello dello scorso anno arrivato poi anche in Italia.

L’entry level Realme C33 2023 conserva dimensioni, design, e colori del vecchio modello, risultando quindi cadenzato nelle palette Aqua Blue, Night Sea e Sandy Gold. Lungo il perimetro, piatto, sono posti lo slot che ospita un’eventuale microSD con cui ottenere più spazio d’archiviazione, ma anche il mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati e uno scanner per le impronte digitali, innestato nello stesso pulsante che si occupa dell’accensione / spegnimento. La porta microUSB è del tipo classico, non Type-C.

Il display del Realme C22 2023 è un LCD IPS da 6.5 pollici con risoluzione HD+, connotato con un refresh rate di 60 Hz (quindi basico) e un touch sampling (la frequenza di campionamento del tocco) da 120 Hz. Un piccolo incavo in alto rappresenta il notch a goccia d’acqua, waterdrop, per la fotocamera anteriore, da 5 megapixel.

Sulla coverback, Realme C33 2023 propone, assieme al Flash LED, un doppio oblò per la dual camera. Per la stessa sono stati scelti un sensore principale da 13 megapixel e un sensore secondario AI. La sezione sonora è molto curata per un device di fascia bassa, visto che coltiva il coinvolgimento attraverso il supporto del Dirac 3.0.

Il chipset in servizio sul Realme C33 2023 è l’octacore Unisoc T612 con GPU Mali G57. La RAM, LPDDR4X, in questa versione è solo da 4 GB mentre lo storage ampliabile, di tipo UFS 2.2, parte da 64 GB minimi ed è previsto anche nel taglio da 128 GB (in precedenza si parlava di 32/64 GB). La batteria del Realme C33 2023 è da 5.000 mAh e trova la carica non troppo rapidamente, a 10W. Sul piano delle connettività, l’utente troverà offerte Dual-SIM, Wi-Fi a 2.4GHz, 4G, Bluetooth 5.0, GPS (Glonass e Galileo). Animato da Android 12 sotto l’interfaccia Realme UI S, il nuovo device costa 9.999 rupie (113 euro circa) per 4+64 GB e 10.499 rupie (118 euro circa) per 4+128 GB.