Realme C15 Qualcomm Edition: cambia il processore, migliora l’efficienza

Soddisfatta a metà del proprio Realme C15, lanciato lo scorso Luglio con un processore Mediatek Helio G35 potente (2,3 GHz) ma poco efficiente energeticamente (in quanto realizzato a 12 nanometri), BBK Electronics ne ha annunciato una variante correttiva, la eloquente Qualcomm Edition, disponibile dal 29 Ottobre negli allestimenti di RAM (LPDDR4x) e storage da 3+32 (9.999 rupie, o circa 115 euro) e 4+64 GB (10.999 rupie, o 126 euro).

Realme C15 Qualcomm Edition (164.5 x 75.9 x 9.8 mm, per 209 grammi, rivestimento idrorepellente P2i), con motivi geometrici applicati alle back cover nelle nuance Power Blue e Power Silver, è piuttosto tradizionale nel frontale, con un notch a goccia per la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0), e nel retro, ove lo scanner le impronte digitali fa compagnia ad un bumper squadrato, in cui la fotocamera principale da 13 (f/2.2, messa a fuoco fasica, Nightscape, HDR, abbellimenti AI based) e l’ultragrandangolo (119°) da 8 (f / 2.25) megapixel sono supportate alla loro destra da due moduli da 2 megapixel (f/2.4), di cui uno in bianco e nero per la profondità, e uno “retro” per il filtro colore.

Supportato dalla scheda grafica Adreno 610, protetto da un vetro Gorilla Glass 3+, il display è un panoramico (20:9) pannello LCD IPS da 6.5 pollici, risoluto in HD+ e fa da “paravento” al comparto logico, qui impostato su un processore sempre octacore (4 Cortex A73 e 4 A53), ma Qualcomm, rappresentato dallo Snapdragon 460, in grado di mettere in campo una frequenza di clock massima da 1.8 GHz, però esibita con minor consumo energetico, in virtù della litografia a 11 nanometri.

Autonomo per più di una giornata, grazie alla non sostituibile batteria da 6.000 mAh, caricabile a 18W via microUSB, il Realme C15 Qualcomm Edition può acquisire ulteriore spazio d’archiviazione, oltre a quello integrato, ricorrendo a una microSD dalla capienza massima di 256 GB, beneficiando – allo scopo – di un apposito spazio nel carrellino del Dual SIM (quindi puro).

In più, si avvale di diverse connettività, nello specifico concretizzate nel Bluetooth 5.0, nel Wi-Fi n (5), nel GPS (con reti satellitari Beidou e Glonass), nel 4G Dual VoLTE, e nel jack da 3.5 mm (con Radio FM). Il sistema operativo del Realme C15 Qualcomm Edition è Android 10, implementato dalle funzionalità in dote alla interfaccia proprietaria Realme UI 1.0 (a sua volta un fork della ColorOS 7).