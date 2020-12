Realme C15 Holiday Edition: in edizione natalizia con ultragrandangolo e maxi batteria

BBK Electronics, sempre molto attiva con i marchi della sua scuderia mobile, tra cui Oppo, Vivo, OnePlus, iQOO, Realme, ha aggiornato proprio il listino di quest’ultimo attraverso il varo, in Indonesia, del C15 Holiday Edition, basato sul quadro tecnico emerso in occasione del C15 Qualcomm Edition apprezzato nella vicina India.

Le due colorazioni, Seagull Silver (argento gabbiano) e Marine Blue (blu marino), applicate allo chassis (164,5 x 75,9 x 9,8 mm, 209 grammi), personalizzano a colpo d’occhio il neo arrivato Realme C15 Holiday Edition (2.199.000 rupie indonesiane, o circa 129 euro), agile nell’uso all’aperto, in quanto protetto nel frontale dall’applicazione di un vetro Gorilla Glass, abilitato alla ricarica inversa (verso altri device), e provvisto di un display, LCD IPS HD+ (270 PPI) da 6.5 pollici (20:9 di aspect ratio, 88.7% di screen-to-body), molto luminoso (da 480 base a 600 nits di picco).

La selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0), risulta insinuata in un notch a waterdrop mentre il più popolato retro, difatti inclusivo anche di un tradizionale scanner per le impronte, evidenzia – in assetto quadrato – una quadcamera, da 13 (principale, f/2.2, messa a fuoco fasica, panorama, HDR, video a 1080p@30fps), 8 (ultragrandangolo a 119°, f/2.25), 2 (monocromatico, f/2.4), 2 (profondità, f/2.4) megapixel.

L’efficiente (11 nanometri) octacore (1.8 GHz) Qualcomm Snapdragon 460 (SM4250) coopera con la grafica Adreno 610, nell’unico allestimento mnemonico che, previsto nel Realme C15 Holiday Edition, annovera 4 GB di RAM (LPDDR4X) e 64 GB di storage (eMMC, espandibile di altri 256 GB via microSD). Dal lato energetico, il gruppo cinese ha previsto l’innesto di una mastodontica batteria non removibile da 6.000 mAh, caricabile via microUSB 2.0 (OTG), rapidamente a 18W.

GPS (A-GPS, Beidou, Glonass), Dual SIM puro, 4G, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac, e jack da 3.5 mm completano, in quota porte e connettività, la scheda tecnica di un device, il Realme C15 Holiday Edition che, passando al software, si avvale di Android 10 ottimizzato dal layer proprietario Realme UI 1.0 (a sua volta basato sulla Color OS 7).