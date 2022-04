Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition: ufficiale il gaming phone 5G "a tema"

In attesa di conoscere i prezzi europei, nell’evento globale fissato per il 21 Aprile, Realme ha già presentato in Thailandia il gaming phone Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition, dando modo di apprezzare un device che, seppur uguale nella sostanza al modello “normale”, riserva tante piccole chicche.

Il Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition viene venduto con una confezione che all’esterno presenta la serigrafia della mappa di un campo da battaglia del gioco Free Fire (frutto della partnership con lo studio di sviluppo Garena) mentre l’interno riserva uno speciale motivo e ospita, oltre al caricatore Super Dart Charge da 60 W, una spilla d’espulsione delle SIM a forma di coltello (tipico del gioco) FF Knife, adesivi del gioco Fire Free, un set con 1 token oggetto, e un code card che può essere riscattato nel videogame.

Il retro dello smartphone, oltre a una scritta Fire Free, presenta anche degli ineserti laterali che, a seconda di come vien inclinato il device e colpito dalla luce, palesa, con colori laser, le tonalità dell’arcobaleno.

Lo chassis (7,99 mm di spessore, per 182 grammi) presenta un display AMOLED da 6.4 pollici, con risoluzione FullHD+, refresh rate dinamico sino a 90 Hz (anche in automatico, a seconda del contenuto, con tappa a 60 Hz), una modalità a bassa emissione di luce blu, il supporto al color gamut standard nella resa dei colori per l’industria cinematografica (DCI-P3), e le ottimizzazioni (verso la luce e il colore nelle immagini dei video) offerte dall’ULTRA VIDEO ENGINE. Il foro in alto a sinistra ospita una selfiecamera da 16 megapixel, mentre la superficie frontale reca in basso uno scanner in-display per le impronte digitali che permette anche di monitorare la frequenza cardiaca.

Il retro propone una tripla fotocamera: la compone un sensore principale da 50 megapixel (Sony IMX766, stabilizzazione ottica ed elettronica, zoom digitale da 0,6x a 20x, modalità notturna, modalità ritratto anche con sfondo “mosso” o privo di colore invece conservato sul soggetto, HDR, modalità per la Street Photography), uno ultragrandangolare (119°) da 8 megapixel e uno da 2 megapixel per le macro a 4 cm. La sezione audio prevede due speaker stereo col Dolby Atmos e la possibilità di ascoltare la stessa musica con due cuffie, di cui una collegata via cavo e una in Bluetooth. Non manca il motore vibrazionale lungo l’asse X, con le impostazioni O-HAPTICS che permettono di settare la risposta della vibrazione lineare secondo diversi livelli.

La sezione elaborativa del Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition prevede il processore a 6 nanometri e 8 core MediaTek Dimensity 920, che porta il 5G su ambedue le SIM, coadiuvato da 8 GB di RAM espandibili virtualmente di altri 5 per un totale di 13 GB. Lo storage ammonta a 128 GB. A frenare, invece, i bollenti spiriti agisce una camera di vapore extra large copre al 100% le principali fonti di calore dell’hardware.

Lato energia, il Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition si avvale di una batteria da 4.500 mAh, caricabile via Type-C in modo rapido grazie al Super Dart Charge da 60W: per il sistema operativo, Android 12 è stato rivestito dall’interfaccia Realme 3.0, con annesso multi-window e diversi accorgimenti per il gaming che, inseriti in una modalità gaming, prevedono l’accelerazione della rete, il blocco delle notifiche per non didstrarsi, le ottimizzazioni di GPU e CPU, la scorciatoia per trasmettere lo schermo). Ovviamente, non manca una gran personalizzazione dell’interfaccia (persino l’animazione della scansione dell’impronte) che, nel modello in questione, prevede anche speciali icone, temi e sfondi.

Attualmente, il Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition si compra a 12.499 baht, pari a circa 340 euro ma, su Shopee, dal 20 al 30 Aprile, sarà acquistabile promozionalmente a 11.999 bath, circa 327 euro. In favore dei primi 600 acquirenti, sarà offerto un Realme Fan Gift dal valore di 3.000 bath, circa 82 euro.