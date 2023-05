Presentato il nuovo smartphone medio-gamma OPPO A1 Energy Edition

Nel mentre iQOO ha presentato in India, e quindi sul mercato global, il suo medio-gamma di fascia alta iQOO Z7s 5G, un altro marchio di BBK, OPPO, ha annunciato, nel mercato interno cinese, un telefono di fascia medio-bassa, in veste di OPPO A1 Energy Edition (anche nota come Vitality Edition).

OPPO A1 Energy Edition è previsto nei colori nero, viola e blu, con lo chassis (163,8 x 75,0 x 7,99 mm per 188 grammi) che è impermeabile secondo il grado IP54 e provvisto di bordi piatti. Il lato A ha il mento un po’ visibile e il notch a goccia d’acqua in alto. Viceversa, dietro, c’è uno “stecco” ellissoidale che, nella parte alta, comprende due oblò piuttosto grandi per l’apparato fotografico. Partendo dalle specifiche complete, si incontra un display LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+ (quindi a 1612 x 720 pixel) secondo un rapporto d’aspetto a 20:9, con un refresh rate di 90 Hz, 4.096 livelli di oscuramento intelligente e il 100% di copertura DCI-P3.

La fotocamera anteriore dell’OPPO A1 Energy Edition è da 8 megapixel (con apertura a f/2.0) mentre, posteriormente, la coverback ospita una dual camera. Nell’oblò grande c’è solo il sensore principale, da 50 megapixel (f/1.8) con PDAF e video a [email protected], mentre nel secondo oblò vi è il Flash LED e un sensore secondario da 2 megapixel (f/2.4) per la profondità. Come app fotografica, ci sono l’ottimizzazione AI delle scene, la modalità RGB Color Retention Video, e la modalità Super Clear Nigh. Lato audio, vi è sia il mini jack audio da 3.5 mm per cuffie e auricolari, che una coppia di altoparlanti stereo beneficiati dall’algoritmo di Dirac.

Il chipset octacore (2,20 GHz di clock massimo) dell’OPPO A1 Energy Edition è il MediaTek Dimensity 6020 provvisto della GPU ARM Mali-G57 MC2. La RAM, del tipo LPDDR4x, è da 12 GB (con 8 GB di RAM virtuale), mentre lo storage, del tipo UFS 2.2, è da 256 GB ed è compatibile con l’espansione via microSD. Le specifiche sono idonee a supportare l’interfaccia Color OS 12.1 che, però, è basata su Android 12. Sempre dal sito ufficiale del brand, scopriamo che vi è una batteria da 5.000 mAh, che supporta la carica rapida a 33W via microUSB Type-C e sicura via chip a 5 core. L’azienda certifica un’autonomia di 8.49 ore di gaming, di 7.24 ore di video chat su WeChat.

La sequenza delle connettività dell’OPPO A1 Energy Edition prevede il Dual SIM (Nano-SIM), il 5G con antenna dal design a 360°, il GPS, il Wi-Fi ac dual band e il Bluetooth 5.3: lateralmente c’è lo scanner per le impronte digitali. Rilasciato nel Maggio 2023, lo smartphone in questione è venduto in Cina al prezzo di i 1799 yuan, pari a circa 236 euro.