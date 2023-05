iQOO Z7s 5G: ufficiale il medio-gamma con AMOLED e stabilizzazione ottica

iQOO, brand del gruppo BBK come Vivo, Oppo, OnePlus e Realme, ha annunciato un nuovo smartphone della serie Z in India, col nome di iQOO Z7s 5G, che va a completare la serie Z che già comprendeva i modelli Z7, Z7i e Z7x presentati in Cina e il modello Z7 5G in versione indiana.

Il nuovo iQOO Z7s 5G prende dal fratello maggiore molto, anche in termini di design. Ha uno chassis (158, 91 x 73,53 x 7,80 mm per 172 grammi) redatto in due colori, ovvero in acific Night e Norway Blue, con tanto di certificazione di impermeabilità IP54, Le cornici laterali sono piacevolmente piatte, mentre davanti troviamo un notch a goccia d’acqua e cornici ben contenute. Dietro, c’è un “biscotto” rettangolare, a due colorazioni, con quella scura che si occupa dei sensori fotografici e quella chiara del Flash LED.

Secondo la scheda tecnica, iQOO Z7s 5G ha un display AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 pixel) da 6,38 pollici, con un refresh rate di 90 Hz, un touch sampling di 360 Hz, all’insegna di un’attenzione verso il gaming rappresentata anche dai controlli di movimento e dalla modalità Ultra Game. A garantirne la piena leggibilità all’aperto concorre un picco di 1.300 nits come luminosità massima, mentre in tema di sicurezza lo schermo integra in basso lo scanner per le impronte digitali.

Davanti, iQOO Z7s 5G ha una fotocamera da 16 megapixel mentre dietro alberga una dual camera. Il sensore secondario è da 2 megapixel, per la raccolta della profondità, mentre quello primario è da 64 megapixel, e dispone della stabilizzazione ottica OIS. L’app fotografica supporta i video dual view (catturati davanti e dietro), i rallenty, la funzione Micro Movie, la modalità Super Night e la funzione Bokeh Flare Portrait. Gli amanti dell’audio apprezzeranno il sapere che non ci si deve affidare solo allo speaker, visto che c’è anche il mini-jack da 3,5 mm.

Per iQOO Z7s 5G è previsto l’impiego del chipset octa-core Snapdragon 695, La RAM può essere da 6 od 8 GB ed è estendibile di altri 8 GB via Espansion RAM 3.0, mentre lo storage è da 128 GB ed è ampliabile via microSD di massimo 1 TB ulteriore. Anche alla sezione energetica è stata dedicata molta attenzione, con la presenza di una batteria da 4.500 mAh che recupera il 50% in 24 minuti grazie alla tecnologia FlashCharge che abbina la microUSB Type-C a una carica rapida da 44 W.

La scheda tecnica dell’iQOO Z7s 5G annovera anche il 5G, il GPS, il Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, Dual SIM. A governare il tutto lato software pensa l’interfaccia Funtouch OS 13 applicata ad Android 13. Come listino, il modello da 6+128 GB costa 18999 rupie, circa 211 euro, mentre quello da 8+128 GB viene 19.999 rupie, 223 euro.