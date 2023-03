iQOO Z7 5G: ufficiale il medio-gamma con MediaTek Dimensity 920

Dopo il lancio dello smartphone iQOO Z7i, il brand cinese dedicato al gaming e parte della scuderia BBK Electronics (come Vivo, Realme, Oppo, OnePlus) ha annunciato il modello iQOO Z7 5G che, nella versione globale all’esordio in India, è un medio-gamma differente dal corrispettivo, flagship killer, previsto più avanti per il territorio cinese.

iQOO Z7 5G ha uno chassis spesso 7,8 mm, cadenzato nelle colorazioni Norway Blue e Pacific Night, con frame laterali piatti come la cover posteriore. Davanti c’è un foro in alto mentre, sul retro, si staglia un rettangolo con Flash Dual LED, per la multi-camera. Nel complesso il design ricorda quello del modello dello scorso anno, iQOO Z6 5G, rispetto al quale il costruttore ha inteso seguire un certo percorso di continuità stilistica.

iQOO z7 5G ha un display AMOLED da 6,38″ pollici, con risoluzione FullHD+, 90 Hz di refresh rate, 360 Hz di touch sampling, 1.300 nits di picco come luminosità, e financo la certificazione HDR10+. Tale pannello integra, in basso, a portata di pollice, lo scanner per le impronte digitali, quindi di tipo in-display, in modo da conferire un aspetto più minimale e altresì spoglio al lato perimetrale destro. Per i selfie e le video chiamate, la fotocamera anteriore arriva a 16 megapixel.

Dietro, la dual camera ha un sensore principale (Samsung ISOCELL GW3) chiaramente supportato, in ottica anti vibrazioni dalla stabilizzazione ottica delle immagini, con una risoluzione di 64 megapixel: i video sono catturati in 4K a 30 fotogrammi per secondo. Il sensore secondario, da 2 megapixel, è per le macro.

Il chipset octacore Dimensity 920 di MediaTek con litografia a 6 nanometri supporta la RAM LPDDR5 da 6 o 8 GB, mentre lo storage, di tipo UFS 3.1, è sempre da 128 GB. Tale assetto e simili scelte elaborative consentono l’esecuzione di Android 13 sotto l’interfaccia Funtouch OS 13, e il supporto alle connettività Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, GPS, e Bluetooth, presenti assieme al mini-jack da 3.5 mm e alla microUSB Type-C. Quest’ultima carica rapidamente (del 50% in 25 minuti), a 44W via FlashCharge, la batteria, da 5.000 mAh. Accreditato di 3 anni di aggiornamenti di sicurezza mensili e di due major update (si arriverà quindi sino ad Android 15), iQOO Z7 5G è prezzato a 18.999 rupie (circa 216 euro) per 6+128 GB e a 19.999 rupie (circa 227 euro) per 8+128 GB.